Cooler Master julkaisi alkuvuodesta esittelemänsä modulaarisen MasterFrame 700 -kotelon

MasterFrame 700 tukee modulaarisen rakenteensa myötä kahta erillistä tilaa – koteloa voi käyttää avoimena testipenkkinä tai avoimena lasipaneelillisena esittelykotelona.

Cooler Master on tänään lanseerannut alun perin tammikuussa esittelemänsä MasterFrame 700 -kotelon. Kyseessä on avoin kotelo, joka on sijoitettavissa esimerkiksi pystyyn pöydälle tai halutessaan seinälle. Kotelo keskittyy tarjoamaan näyttävän esillepanon tietokoneelle. Toisaalta kotelo on myös modulaarinen ja sen voi asentaa halutessaan avoimeen testipenkkimoodiin.

Kotelo muodostuu kolmesta osasta, joista keskimmäiseen sijoitetaan emolevy ja molemmilla laidoilla oleviin ”siipiin” on mahdollista näyttävyyteen keskittyvässä esittelytilassa asentaa tuulettimia tai vaikka nestekierron jäähdyttimet. Siivet ovat kiinnitettynä saranoille, joten niiden kulma suhteessa keskiosaan on säädettävissä helposti. Esittelytilassa emolevyn eteen on mahdollista asentaa myös karkaistusta lasista tehty paneeli, joka paljastaa koko tietokoneen komponentit kaikessa komeudessaan. Esittelytilassa kotelon voi asentaa pöydälle tai halutessaan sen voi kiinnittää myös seinälle. Seinälle asentamista varten kotelo tukee 100×100 VESA-kiinnikkeitä.

Jos tietokonetta haluaa käyttää testipenkkitilassa toimivat esittelytilan ylä- ja alalaidoista löytyvät, esittelytilassa lasista etupaneelia paikallaan pitävät metalliosat penkin jalkoina. Jalat on kiinnitetty ruuveilla ja ne voidaan siirtää emolevykelkan selkäpuolelle, jolloin ne kohottavat kokoonpanon irti pöydästä. Testikokoonpanotilassa laitojen ”siivekkeet” on helppo taittaa alas pois tieltä, tai vaikka pystyyn hoitamaan voimakkaan ilmavirran suoraan komponenttien yli.

Emolevyjen osalta Cooler Master mainostaa MasterFrame 700:n tukevan mitä vain kuluttajaemolevyä. Lisäksi valmistaja mainostaa tukea myös suuremmille palvelinpuolen 14×14” SSI-EEB-emolevyille, joskin tuolloin emolevykelkan kiinnikkeet nestejäähdytyksen pumpulle ja jäähdyttimelle jäävät piiloon. Nestekierron jäähdyttimiä koteloon mahtuu esittelytilassa maksimissaan kaksi ja testipenkkitilassa kolme. Tallennustilan osalta tuki löytyy maksimissaan seitsemälle eri levylle.

MasterFrame 700:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 702 x 306 x 410 mm

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Etupaneelin liitännät: 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x 3,5 mm kuuloke-/mikrofoniyhteisliitäntä

Yhteensopivat emolevyt: SSI EEB, SSI CEB, XL-ATX, E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX

2,5/3,5” levypaikat: 4

2,5” levypaikat: 3

Laajennuskorttipaikat: 8

Lisäkorttien maksimipituus: 450 mm, suositeltu 310 mm

ATX-virtalähteen maksimipituus: 210 mm

CPU-coolerin maksimikorkeus: 158 mm

Tuuletinpaikat: Oikea siipi: 3 x 120 / 2 x 140 mm Vasen siipi: 3 x 120 / 2 x 140 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Katto (emolevyn yläosa): 360 / 420 mm (vain testipenkkitilassa) Oikea siipi: 280 / 360 mm Vasen siipi: 280 / 360 mm



Cooler Master MasterFrame 700 tulee saataville Suomessa 199,99 euron suositushintaan, mutta yhtiö ei tarkentanut sen myyntiintulon aikataulua.

Lähde: Cooler Master