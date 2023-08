Cooler Master julkaisi Dyn X -ajosimulaattoripenkin harrastajille

Cooler Master Dyn X tarjoaa suoraan 14 eri ajoasentoa eri simulaattoriluokkiin ja yhtiö kehaisee paketin olevan päivitettävissä myös lentosimulaattoreille sopivaksi.

Cooler Master esitteli muiden tapaan pitkän liudan tuotteita vuoden käynnistäneillä CES-messuilla ilman sen tarkempia julkaisuaikatauluja. Yksi näistä oli simulaattoriasema Dyn X, joka on nyt julkaistu myös virallisesti. Julkaisussaan kokonaisuus on paloiteltu Dyn X Cockpitiksi ja Racing Seatiksi, mutta ilmeisesti niitä on tarkoitus myydä yhtenä pakettina.

Ajosimulaattorikäyttöön suunnitellun Cooler Master Dyn X Cockpit eli itse runko tarjoaa yhtiön mukaan jopa 14 erilaista ajoasentoa yhden ainoan säätimen takaa. Käytännössä tällä viitataan keinumekanismiin, jolla tuoli polkimineen ja ratteineen voidaan lukita 14 eri asentoon 3-22° välillä, jotka simuloivat ajoasentoa eri autoluokissa.

Dyn X:n rattitelineen kerrotaan olevan hyvin yhteensopiva markkinoilta löytyvien erilaisten ratkaisujen kanssa ja esimerkkikuvista löytyykin niin järeästi kiinni pultattavaa Direct Drive -moottorillista rattia kuin perinteisempää kevyttä pöytään leuoilla kiinnitettävää ratkaisukin. Koko paketin runko on valmistettu 50,8 mm:n JIS STKM 13A -teräsputkista, joiden seinäpaksuus on 2 mm ja kulmavavahvikkeet 5 mm.

Sekä ratin, poljinten että tuolin etäisyydet ovat laajasti säädeltävissä. Jos ratti asennetaan etu- tai sivukiinnikkeisiin, sille on tarjolla kolme eri asennuskulmaa ja kuusi korkeutta, jos se asennetaan taas asennuslevylle, on sille neljä asennuspaikkaa, kaksi asennuskulmaa ja neljä asennuskorkeutta. Polkimilla on 400 mm:n liikkumavaraa pituus suunnassa, ±100 mm korkeussäätöä ja niitä voidaan kallistaa ±45°. Ajopenkki kallistuu 3-27° ja sisältää 30 mm:n korkeussäädön.

Erilliseksi Dyn X Racing Seatiksi eroteltu ajopenkki on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista ja se on päällystetty keinomokalla. Pehmusteet ovat sekoitus eri tiheyksiä ja sisältävät myös iskua vaimentavia kerroksia. Pehmusteet ovat myös vaihdettavissa. Penkissä on viisi läpivientiä turvavöille ja sen päätoki on irrotettavissa ja säädeltävissä, joskin säädöistä unohdettiin kertoa sen tarkemmin.

Cooler Masterin mukaan Dyn X on kehitetty yhteistyössä ammattilaiskuskien kanssa ja se on suunniteltu helposti koottavaksi. Sen rakenteen kerrotaan olevan modulaarinen, mikä mahdollistaa tulevat päivitysosat, kenties myös jo nyt erikseen mainitun lentosimulaattorikitin. Valmius on tuotesivujen mukaan esimerkiksi The ButtKicker -takapuolenpotkijan asennukseen sekä erilaisille koko tuolia liikuttaville järjestelmille. Sellaisenaan mahdollisia lisäosia miettimättä koko komeus vaatii itselleen tilaa asennosta riippuen minimissään 1519 x 756 x 998 mm (pituus x leveys x korkeus) ja maksimissaan 1707 x 756 x 1044 mm. Itse istuinosan mitat on kerrottu niin monesta kohtaa, että viittaamme aiheesta syvemmin kiinnostuneita kohteliaimmin suoraan tuotesivuille.

Vaikka Cooler Master Dyn X Cockpit ja Racing Seat on nyt julkaistu virallisesti, ei yhtiö vielä ole tiedottanut, milloin niitä saa ostaa lähimmästä marketista. Myös hintalaput jäivät vielä mysteeriksi.

Lähde: Cooler Master (PDF)