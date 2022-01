Cooler Master julkaisi ilmankiertoon panostavan HAF 500 -kotelon ja kaksi uutta MasterBox-sarjan koteloa

Cooler Master HAF 500 sisältää esiasennettuna kaksi 200 mm:n tuuletinta etupaneelissa, yhden 120 mm:n tuulettimen HDD-kehikon päällä näytönohjainta viilentämässä ja yhden 120 mm:n tuulettimen takapaneelissa.

Cooler Master on nyt julkaissut virallisesti alun perin viime kesänä prototyyppinä esittelemänsä HAF-kotelosarjan paluuta edustavan HAF 500 -kotelon sekä edullisemmat MasterBox 500- ja MasterBox TD300 Mesh -kotelot.

HAF 500 palauttaa siis markkinoille Cooler Materin vanhan ilmankiertoon panostavan HAF-brändin ja maksimissaan E-ATX-kokoluokan emolevyjä tukevan kotelon ilmankiertoon panostavassa verkkoetupaneelissa onkin kaksi esiasennettua 200 mm:n ARGB-tuuletinta. Lisäksi kotelon pohjan HDD-kehikoiden päälle on asennettu yksi 120 mm:n tuuletin, joka on tarkoitettu tuomaan viileää ilmaa suoraan näytönohjaimelle ja takapaneelissa on yksi 120 mm RGB-tuuletin. Etupaneelin lisäksi myös kattoon mahtuu maksimissaan 200 mm:n tuulettimet, joskaan sinne tuulettimia ei vielä suoraan paketissa toimiteta.

Kotelon sisuksiin luvataan mahtuvan maksimissaan 167 mm korkeat prosessoricoolerit, 180 mm pituiset ATX-virtalähteet sekä 410 mm pitkät näytönohjaimet. Mahdollisimman helppoa asennusta varten kotelon kattopaneeli on irrotettavissa ja oikean kyljen takana on 30 mm:n syvyinen tila kaapeleiden hallinnalle.

Cooler Master HAF 500:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 516 x 224 x 510 mm

Värivaihtoehdot: Musta ja valkoinen

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (12” x 12,2”, eli noin 30,5 cm x 31 cm), SSI CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ja 1 x 3,5 mm audioliitäntä

ARGB-hubi

3,5” / 2,5” levypaikat: 2 kpl

2,5” levypaikat: 2 kpl

Laajennuskorttipaikat: 7

Lisäkorttien maksimipituus: 410 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 167 mm

Virtalähteen maksimipituus: 180 mm

Tuuletinpaikat: Edessä: 2 x 200 mm / 2 x 140 mm / 3 x 120 mm Katossa: 2 x 200 mm / 2 x 140 mm / 3 x 120 mm Takana: 1 x 120 mm Pohjan HDD-kehikon päällä: 1 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 360 mm / 280 mm Katossa: 360 mm / 280 mm Takana: 120 mm

Mukana toimitettavat tuulettimet: Edessä: 2 x 200 mm ARGB -tuulettimet Takana: 1 x 120 mm SickleFlow PWM ARGB -tuuletin Pohjan HDD-kehikon päällä: 1 x 120 mm SickleFlow -tuuletin



HAF 500:n lisäksi Cooler Master esitteli myös pykälän edullisemmat miditornikokoisen MasterBox 500:n ja Micro-ATX-kokoisen MasterBox TD300 Meshin. TD300 Mesh tarjoaa sisaruksiaan pienemmän kokonsa lisäksi etupaneelikseen kulmikkaasti muotoillun verkkopaneelin. MasterBox 500 puolestaan tarjoaa alalaidastaan tuuletinta varten verkkopaneelilla varustetun, mutta yläpuolelta umpinaisen etupaneelin RGB-valaistuilla laidoilla. Molempien MasterBox-mallienkin katot irtoavat helpompaa asennusta varten.

Cooler Master MasterBox 500:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 505 x 209 x 499 mm

Värivaihtoehdot: Musta

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (12” x 10,7”, eli noin 30,5 cm x 27 cm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x 3,5 mm audioliitäntä

ARGB-hubi

3,5” / 2,5” levypaikat: 2 kpl

2,5” levypaikat: 4 kpl

Laajennuskorttipaikat: 7

Lisäkorttien maksimipituus: 410 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm

Virtalähteen maksimipituus: 295 mm (180 mm HDD-kehikon kanssa)

Tuuletinpaikat: Edessä: 2 x 140 mm / 3 x 120 mm Katossa: 2 x 140 mm / 3 x 120 mm Takana: 1 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 360 mm / 280 mm Katossa: 360 mm / 280 mm Takana: 120 mm

Mukana toimitettavat tuulettimet: Edessä: 1 x 120 mm SickleFlow PWM ARGB -tuuletin Takana: 1 x 120 mm MF120 non-LED -tuuletin



Cooler Master MasterBox TD300 Meshin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 433 x 210 x 420,5 mm

Värivaihtoehdot: Musta ja valkoinen

Yhteensopivat emolevyt: Micro-ATX, Mini-ITX

Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x 3,5 mm kuulokeliitäntä, 1 x 3,5 mm mikrofoniliitäntä

ARGB-hubi

3,5” / 2,5” levypaikat: 2 kpl

2,5” levypaikat: 2 kpl

Laajennuskorttipaikat: 4

Lisäkorttien maksimipituus: 344 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 166 mm

Virtalähteen maksimipituus: 325 mm (140 mm HDD-kehikon kanssa)

Tuuletinpaikat: Edessä: 2 x 140 mm / 3 x 120 mm Katossa: 2 x 140 mm / 2 x 120 mm Takana: 1 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 240 mm / 280 mm Katossa: 240 mm / 280 mm Takana: 120 mm

Mukana toimitettavat tuulettimet: Edessä: 2 x 120 mm SicleFlow PWM ARGB -tuulettimet



Cooler Master HAF 500:n suositushinta on 179,99 euroa, MasterBox 500:n 129,99 euroa ja MasterBox TD300 Meshin 109,99 euroa. Cooler Master ei ole kertonut vielä koteloiden tarkempia myyntiintuloaikatauluja.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote