AMD:n Radeon RX 6500 XT julkaistiin myyntiin

Radeon RX 6500 XT tarjoaa uusimman sukupolven rautaa aiempaa edullisempaan hintaan, mutta etenkin vanhempien kokoonpanojen omistajien kannattaa varoa sen PCIe x4 -väylää.

AMD julkisti Radeon RX 6500 XT -näytönohjaimen CES 2022 -messuilla vuoden alussa ja tänään näytönohjaimet saapuivat myös myyntiin. Matkan varrella näytönohjaimen ominaisuudet ehtivät kuitenkin muuttua vielä jonkin verran.

Radeon RX 6500 XT on varustettu Navi 24 -grafiikkapiirillä, joka tarjoaa yhteensä 16 Compute Unit -yksikköä eli 1024 streamprosessoria. Ray Accelerator -kiihdyttimiä on 16, teksturointiyksiköitä 64 ja ROP-yksiköitä 32. Grafiikkapiirin Game-kellotaajuus on 2610 ja maksimi Boost-kellotaajuus 2815 MHz. Itse piiri rakentuu 5,4 miljardista transistorista ja se valmistetaan muusta RDNA2-perheestä poiketen TSMC:n N6-valmistusprosessilla.

Grafiikkapiirin muistiväylä on vain 64-bittinen ja sen jatkeena on 4 Gt 18 Gbps:n GDDR6-muistia. Muistiväylän tukena on kuitenkin 16 Mt Infinity Cache -välimuistia. Vielä CES 2022 -messuilla AMD kertoi näytönohjaimen efektiivisen muistikaistan olevan jopa 305 Gt/s, mutta nyt luku on tarkentunut selvästi alaspäin vain 232 gigatavuun sekunnissa. Yhtiö ei ole tarkentanut muutoksen syitä.

Navi 24 -grafiikkapiiri on suunniteltu ennen kaikkea yhtiön uusien Ryzen 6000 -sarjan mobiiliprosessoreiden kumppaniksi. Tämä näkyy muun muassa puuttuvana videonpakkausyksikkönä ja työpöytäkäyttäjien kannalta oleellisesti kapeana PCI Express 4.0 x4 -väylänä. Mikäli alusta tukee PCIe 4.0 -standardia kapea väylä ei muodostu ongelmaksi, mutta vanhemmilla PCIe 3.0- ja 2.0 -väylillä sillä on jo merkitystä. Esimerkiksi TechPowerUpin testien mukaan PCIe 3.0 -väylässä RX 6500 XT tarjoaa FullHD-resoluutiolla vain 87 % ja 2.0 -väylässä 66 % PCIe 4.0 -väylällä saavutettavasta suorituskyvystä.

Netissä ehdittiin huomata AMD:n lisäksi poistaneen vuonna 2020 julkaistun artikkelin, jossa esiteltiin yli 4 Gt:n muistin hyötyä pelikäytössä. Kyseinen artikkeli on kuitenkin ehditty jo tuomaan takaisin luettavaksi.

Suomessa Radeon RX 6500 XT -näytönohjain on saatavilla ainakin Jimm’s PC-Storesta, jossa edullisimman mallin hinta on tällä hetkellä 329,90 euroa. Myös ProShop on jo listannut näytönohjaimet edullisimmillaan 269 euron hintaan, mutta varastosaldoja verkkokaupalla ei vielä ole. Radeon RX 6500 XT on parhaillaan myös io-techin testilaboratoriossa kuritettavana.

