Cooler Master julkaisi eilen Summer Summit 2021 -tapahtumansa ensimmäisenä päivänä uusia tietokonekoteloita ja uuden näytönohjaimien pystyasennukset mahdollistavan PCIe-kehikon PCIe 4.0 -riser-kaapelilla.

Uusi MasterAccessory Vertical Graphics Card Holder Kit Ver. 2 -nimellä kulkeva pystysuuntainen PCIe-kehikko vaatii kiinnitykseensä 7 PCIe-korttipaikkaa, mutta ei mitään tiettyä koteloa, eli sitä ei ole rajoitettu vain Cooler Masterin omien koteloiden kanssa käytettäväksi. Kyseessä on varsin tavanomainen kehikko, jonka erottavana tekijänä toimii sen PCIe 4.0 -standardia tukeva riser-kaapeli, jollaiset eivät ole vielä nykypäivänä mitenkään poikkeuksellisen yleisiä. Kaapeli tulee myyntiin myös erikseen 300 ja 200 mm:n mittaisena.

Toisena varsin pienenä uudistuksena Cooler Master julkaisi läjän uusia ITX-kokoisia NR200P-tietokonekoteloita (uutiskuvassa). Uutuudet eivät ole muuttuneet ominaisuuksiltaan mitenkään alkuperäiseen malliin nähden, vaan sen sijaan ne tuovat mukanaan neljä uutta väriä – vaaleanpunainen Flamingo Pink, vaalean sininen Caribbean Blue, oranssi Sunser Orange ja violetti Nightshade Purple.

NR200P pääsi valokeilaan päivän aikana toiseenkin otteeseen, sillä valmistaja julkaisi kotelosta myös uudistetun NR200P Max -mallin. NR200P Max eroaa alkuperäisestä kotelosta kattoon lisätyllä 280 mm:n AIO:n paikallaan, minkä lisäksi ainakin markkinointikuvissa GPU nähdään vain pystyasennossa. Näiden koteloon itseensä tehtyjen muutosten lisäksi NR200P Max tulee saataville ainoastaan yhdessä valmistajan oman 280 mm:n AIO-nestejäähdyttimen ja 850 watin virtalähteen kanssa.

ITX-päivitysten lisäksi valmistaja esitteli uutuuksia myös isompien koteloiden ystäville. Valmistaja herätteli muun muassa eloon vanhan ilmankieroon panostavien koteloiden brändinsä julkaisemalla uuden HAF 500 -kotelo, joka tukee maksimissaan E-ATX-emolevyjä noin 305 x 310 mm:n (12” x 12,2”) mitoilla.

Kyseessä on nimensä mukaisesti ilmankiertoon panostavalla verkkoetupaneelilla varustettu uutuus, joka tarjoaa etupaneelissaan myös ARGB-valaistut 200 mm:n tuulettimet. Näiden lisäksi takapaneeliin ja etuosan alalaidan HDD-kehikon päälle on esiasennettu 120 mm:n tuulettimet. Esiasennettujen tuuletinten lisäksi kotelon katossa on paikat maksimissaan kahdelle 200 mm:n tuulettimelle.

Toinen ATX-kokoluokan uutuus puolestaan on Cooler Master MasterBox 500, joka tarjoaa futuristiseen designiin keskittyneen ulkonäön. Etupaneelia koristaa vain yksi alalaitaan sijoitettu 120 mm:n ARGB-tuuletin ja sen yläpuolella sijaitsevaa tilaa koristavat hillityt RGB-valolistat. Takapaneeliin valmistaja on sijoittanut mukaan toisen 120 mm:n tuulettimen.

Umpinaisen näköisestä etupaneelin ylälaidasta huolimatta kotelon eteen mahtuu kolme 120 tai kaksi 140 mm:n tuuletinta. Sama valikoima mahtuu myös kotelon kattoon, joka on kokonaan irrotettavissa helpompaa asennusta varten. Emolevy-yhteensopivuus yltää myös MasterBox 500:ssa E-ATX:ään saakka, mutta HAF:sta poiketen maksimikoko on pykälän pienempi noin 305 x 272 mm (12” x 10,7”).

Myös suurten ja pienten koteloiden välimaaston ystäville Cooler Masterilla oli ilmoitettavaa, sillä valmistaja esitteli verkkoetupaneelillisen mATX-kokoisen MasterBox TD300 Meshin, joka on käytännössä Micro-ATX-kokoluokkaan pienennetty versio viime vuonna julkaistusta ATX-kokoisesta TD500 Meshistä. Cooler Master TD 300 Meshin mukana toimitetaan etupaneeliin kiinnitettynä kaksi ARGB-valaistua 120 mm:n SickleFlow-tuuletinta. Näiden lisäksi takapaneelista löytyy paikka yhdelle 120 mm:n tuulettimelle ja irrotettavissa olevasta kattopaneelissa on paikat kahdelle 120 tai 140 mm:n tuulettimelle.

Cooler Master ei julkaissut esittelemiensä koteloidensa tarkkoja myyntiintuloaikatauluja tai hinnoittelua.

Lähde: Cooler Master