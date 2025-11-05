Ylemmän keskihintaluokan edge 70 on hinnoiteltu 799 euroon, kun taas moto g57 power kustantaa 279 euroa.

Motorola tuo Euroopassa myyntiin kaksi uutta puhelinmallia ja langattomat nappikuulokkeet. Puhelimet ovat ylempään keskihintaluokkaan saapuva edge 70 ja edullisempaan päähän sijoittuva moto g57 power. Nappikuulokkeet julkaistaan nimellä moto buds bass.

Julkaisun kärkimallia edge 70:ää mainostetaan nykytrendien mukaan laitteen ohuudella, joka on 6 mm. Sen näytössä on 6,7 tuuman P-OLED-paneeli 120 hertsin mukautuvalla virkistystaajuudella ja HDR10+-tuella.

Raudan osalta laite on varustettu Qualcommin Snapdragon 7 Gen 4 -järjestelmäpiirillä ja 12 gigatavun RAM-muistilla. Tallennustilavaihtoehtona Suomessa on 512 Gt.

Ohuesta rungosta kohoaa kamerajärjestelmä, johon kuuluu 50 megapikselin pää- ja ultralaajakulmakamerat ja 3-in-1-valosensori. Myös etukameran tarkkuus on 50 MP. Motorolan moto ai -tekoälyominaisuuksiin kuuluu mm. valokuvia paranteleva Photo Enhancement Engine.

Akun kapasiteetti edge 70:ssä on 4800 milliampeerituntia ja maksimilataustehoksi ilmoitetaan 68 wattia. Myös langaton lataus onnistuu 15 W:n teholla. Ohjelmistona rullaa Android 16 neljällä luvatulla versiopäivityksellä sekä kuuden vuoden tietoturvakorjauksilla. Puhelin on IP68- ja IP69-suojaluokiteltu.

edge 70:n tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Gadget Grey, Bronze Green, Lily Pad

Ulkomitat ja paino: 159,9 × 74 × 6 mm – 159 g

IP68 & IP69 -suojausluokitus, Corning Gorilla Glass 7i -näyttölasi

6,7” P-OLED -näyttö, 1220 × 2712 pikseliä, 120 Hz, HDR10+

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 -järjestelmäpiiri 8 Cortex-ydintä Adreno 722 -grafiikkasuoritin

12 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa

Kaksoistakakamera: 50 MP:n pääkamera (1/1,56” sensori), f1.8, PDAF, OIS 50 MP:n ultralaajakulmakamera, f2.0, PDAF, 120°:n kuvakulma 3-in-1-valosensori

50 MP:n etukamera, f2.0

Videokuvaus: 4K 30 FPS, 1080p 30/120 FPS

5G, LTE (nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS

Stereokaiuttimet

4800 mAh:n akku, langallinen lataus 68 W (TurboPower), langaton 15 W

Android 16 4 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Edullisempi puhelinjulkaisu on moto g57 power, jossa on tavanomainen LCD-näyttö 6,72 tuuman koossa hieman edge 70:ää alemmalla kuvatarkkuudella, mutta niin ikään 120 Hz:n mukautuvalla virkistystaajuudella.

Järjestelmäpiirinä laitteessa on Qualcommin uunituore Snapdragon 6s Gen 4, jonka kaverina on Suomessa 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa.

Kamerajärjestelmään kuuluu 50 MP:n pääkamera, mutta sekä ultralaajakulma- että etukameran tarkkuudet ovat 8 MP. Lisäksi pääkameran videokuvaus rajoittuu 1440p-tarkkuudelle. Kuvia paranteleva Photo Enhancement Engine -ominaisuus on tarjolla myös moto g57 powerissa.

Puhelimessa on järeä 7000 mAh:n akku, jonka langallinen latausteho on 30 W. Langaton lataus laitteella ei onnistu. Tarjolla on myös 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

moto g57 powerin tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot (PANTONE): Corsair, Pink Lemonade, Fluidity, Regatta

Ulkomitat ja paino: 166,2 × 76,5 × 8,6 mm – 211 g

IP64-suojausluokitus, Corning Gorilla Glass 7i -näyttölasi

6,72” LCD-näyttö, 1080 × 2400, 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 -järjestelmäpiiri 8 Cortex-ydintä Adreno 722 -grafiikkasuoritin

8 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa

Kaksoistakakamera: 50 MP:n pääkamera (1/1,95” Sony Lytia 600 -sensori), f1.8, PDAF 8 MP:n ultralaajakulmakamera, f2.2, FF, 119,5°:n kuvakulma

8 MP:n etukamera, f2.2

Videokuvaus: 1440p 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

5G, LTE

Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1, NFC

GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS

Monokaiutin

3,5 mm:n kuulokeliitäntä

7000 mAh:n akku, langallinen lataus 30 W (TurboPower)

Android 16 1 Android-versiopäivitys, 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Lisäksi Motorola julkaisi edulliset moto buds bass -nappikuulokkeet, jotka ovat täyslangattomat. Napeissa on 12,4 mm:n kaiutinelementit ja aktiivinen melunvaimennustoiminto (ANC). Akunkestoa luvataan 9 tuntia yhdellä latauksella ja 42 tuntia täyteen ladatun latauskotelon kanssa, ilman melunvaimennusta.

Käyttäjän puhetta selkeytetään vastaanottajalle tekoälyavusteisella kolmoismikrofonijärjestelmällä. Kuulokkeet ovat Hi-Res Audio -sertifioidut ja ne yhdistyvät Moto-ekosysteemiin moto buds -sovelluksen kautta. Värivaihtoehdot ovat sininen, vihreä ja musta.

Uutuudet tulevat saataville marraskuun aikana. Suositushinnat:

Lähde: Sähköpostitiedote