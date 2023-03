Cooler Master julkaisi uuden hot-swap-kytkimillä varustetun 65-prosenttisen näppäimistön

CK720:n sisuksissa on kaksi ääntä vaimentavaa silikonimattoa.

Cooler Master on julkaissut uuden 65-prosenttista näppäinasettelua noudattavan CK720 -näppäimistön. Uutuus on valmistaja ensimmäinen hot-swap-kytkimiä käyttävä näppäimistö, eli CK720:n näppäinkytkimet ovat käyttäjän itse vaihdettavissa ilman juotostarvetta.

Ulkonäöltään CK720 muistuttaa valmistajan vanhempaa CK721:tä, josta hot-swap-ominaisuus vielä puuttui. CK721:stä poiketen CK720 ei kuitenkaan ole langaton, vaan yhteys tietokoneeseen muodostetaan USB-johdon kautta. Näppäimistön mukana toimitetaan joko punaiset, valkoiset tai ruskeat Kailh Box V2 -kytkimet, minkä lisäksi valmistaja toimittaa varsin mielenkiintoisesti mukaan myös kahdeksan Cherryn MX Green -kytkintä, jotka Cooler Masterin mukaan sopivat hyvin modifier-näppäimiin.

Näppäinhatut CK720:ssä ovat Nordic-asettelulla maalattua ja laserkaiverrettua ABS-muovia, mikä on varsin harmillinen muutos US- ja UK-asettelujen kaksoisruiskuvalettuun PBT-muoviin verrattuna. Kuten nykypäivän näppäimistöltä voi odottaa, on tarjolla myös näppäinkohtainen RGB-valaistus. Näppäimistön päällyslevy on alumiinia ja runko muuten muovia. Näppäimistön tuottaman äänen optimointia varten rungon sisuksista löytyy kaksi silikonivaimennuslevyä – toinen lepää näppäimistön pohjalla ja toinen piirilevyn päällä.

Cooler Master CK720 -näppäimistö saapuu Suomessa kauppojen hyllyille maaliskuun alkupuoliskon aikana 124,99 euron suositushintaan.

Lähde: Cooler Master, lehdistötiedote