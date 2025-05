Corsairin messukattaus Taiwanissa painottui lähinnä PC-koteloihin.

Corsairin PC-tuotteiden katalogissa on lähes jokaiselle jotakin, mutta valmistajan Computex-uutuudet Taipeissa koostuivat tänä vuonna pitkälti uusista koteloista. Mukaan mahtui myös pari virtalähde- ja jäähdytystuotepäivitystä.

Corsair Air 5400 on mainospuheiden mukaan valmistajan tähän mennessä innovatiivisin kotelo, jota se kutsuu ”kolmoiskammiokoteloksi”. Air 5400 muodostuu pääkammiosta, jossa sijaitsee perinteiseen tapaan emolevy muine komponentteineen, mutta siinä on ala- ja yläosassa ilman sisään- ja ulosmenoaukot, jotka on varustettu ilmavirtausta tehostavalla kanavoinnilla. Kanavointi parantaa ilmavirtausta suoraan näytönohjaimelle. Toinen kammio on pyhitetty prosessorin AIO-coolerin tuulettimille, jolloin ne saavat puskettua jäähdyttimen läpi viileää ilmaa, kun ne eivät ole pääkammiossa muiden komponenttien kanssa. Kolmas kammio taas kätkee sisäänsä virtalähteen ja massamuistit. Emolevykelkka on rei’itetty peg-board-tyylisesti, mikä mahdollistaa kaapeleiden kiinnittämisen mihin tahansa kohtaan kotelon väliseinämää. Corsair kutsuu uutta rei’itystä RapidRoute 2.0:ksi. Värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen ja mukana tulee kolme käänteistä tuuletinta kotelon pohjassa.

Frame 5000D jatkaa tammikuussa nähdyn Frame 4000D:n jalanjäljissä ja muistuttaakin sitä paljon ulkoisesti, mutta tällä kertaa komponenteille on enemmän tilaa. Frame 5000D mahduttaa sisäänsä esimerkiksi modernit järkälemäiset näytönohjaimet sekä 140 mm:n tuulettimet kaikkiin tuuletinpaikkoihin. Kotelo tukee myös emolevyjen takaosassa sijaitsevia virtaliitäntöjä – mikä vähentää kokoonpanon näkyviä kaapeleita – sekä InfiniRail-ominaisuutta tuuletinten vaivatonta asennusta varten. Myös Frame 5000D:ssä on RapidRoute 2.0 -ominaisuus kaapelinhallintaa varten. Värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.

Frame 4500X:ää Corsair kutsuu tavallista hienostuneemmaksi akvaariokoteloksi. Siinä on yksi lasipaneeli, joka kaareutuu edestä vasemmalle kyljelle, ja myös tuuletusritilän muotoilu on yhtenäinen kaareutuen katosta oikealle kyljelle. Myös Frame 4500X:ssä on InfiniRail-ominaisuus tuuletinten helppoa asennusta varten. Uutuus tukee emolevyn takana olevia virtaliitäntöjä ja on valittavissa sekä mustana että valkoisena, kolmella esiasennetulla RGB-tuulettimella.

Virtalähdepuolelle Corsair esitteli uudet Shift-mallit HXi-sarjan virtalähteistään, joissa virtaliitännät ovat virtalähteen sivussa kaapelinhallinnan helpottamiseksi. Päädyssä on myös oma iCUE Link -liitäntänsä. HXi-sarja päivättiin nykyisille ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -standardeille jo alkuvuodesta, ja samaa kaavaa noudattavat myös uudet HXi Shift -mallit, jotka tulevat 1000-, 1200- ja 1500-wattisina. Uutuuksilla on Cybenetics Platinum -sertifikaatti ja 10 vuoden takuu.

Parin vuoden takaiset RMx Shift -virtalähdemallit on myös päivitetty ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -standardien mukaisiksi. Virtalähteiden takaosassa on säätönuppi manuaalista tuulettimen hallintaa varten. Uusien RMx Shift 2025 -mallien tehovaihtoehdot ovat 750, 850 ja 1000 wattia ja niillä on Cybenetics Gold -sertifikaatti sekä niin ikään 10 vuoden takuu.

PC-jäähdytykseen Corsair tarjoaa viimevuotisista ARGB-valaistuista RS-tuulettimistaan käänteisillä lavoilla varustetut RS-R-mallit. Toisin kuin LX– ja LX-R-tuulettimet, RS-sarjalaiset eivät ole iCUE Link -yhteensopivia, mutta tukevat kuitenkin tuuletinten ketjuttamista toisiinsa. Tuulettimissa on tavalliset 4-pin PWM- ja +5V ARGB -liitännät ja niiden kokovaihtoehdot ovat perinteiset 120 ja 140 mm.

Corsairin AIO-cooleriuutuus on Nautilus RS LCD, joka on nimensä mukaan LCD-näytöllä (2,1” IPS) varustettu malli valmistajan aiemmasta Nautilus RS -AIO-coolerista. Näyttö kytkeytyy emolevyyn USB 2.0 -liitännän kautta ja RS-tuulettimet ovat ketjutettavissa toisiinsa. Tavallisen Nautilus RS -mallin omistajat voivat myös tilata LCD-näyttömoduulin erikseen ja liittää sen vanhaan cooleriinsa. Nautilus RS LCD:stä tulee tarjolle sekä 240 että 360 mm:n variantit niin mustana kuin valkoisenakin.

Corsairin Computex-uutuuksien saatavuudet ja eurohinnat selviävät tuonnempana.

Lähde: Corsair