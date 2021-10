Corsairin ensimmäisen näytön erikoisuuksia ovat sen jalustan 1/4"-kierteillä varustettu Multi Mount ja näytön hallittavuus Elgato Stream Deckillä tai Corsair iCue -sovelluksella.

Lonkeronsa tietokonemaailman liki joka kolkkaan ulottanut Corsair on tehnyt jälleen uuden aluevaltauksen. Tällä kertaa yhtiön uusi nurkanvaltausyritys kohdistuu pelinäyttöjen markkinoihin.

Corsairin ensimmäinen näyttö tottelee nimeä Xeneon 32QHD165. Esimerkillinen nimi kertookin näytöstä jo liki kaiken oleellisen: 32-tuumainen, 2560×1440-resoluutio ja 165 hertsin virkistystaajuus. Näytön DisplayHDR 400 -sertifioitu IPS-paneeli on suora ja se hyödyntää Quantum Dot -teknologiaa. Paneelin luvataan toistavan 98 % DCI-P3-väriavaruudesta ja AdobeRGB:n ja sRGB:n täysin ja ylikin. Xeneon tukee odotetusti Adaptive-synciä ja on FreeSync Premium- ja G-Sync Compatible -sertifioitu.

Yksi tavoista, joilla Corsair erottuu massasta on mahdollisuus hallita kaikkia näytön ominaisuuksia iCue-sovelluksen kautta, vaikka näytöstä löytyy toki myös perinteiset sisäiset valikot ja joystick niissä navigoimiseen. Toinen erikoisuus on näytön valettuun alumiinijalkaan sisällytetty ¼”-kiinnitys, johon on mahdollista asentaa esimerkiksi apukäsiä yhtiön Elgato-valikoimasta tai vaikka DSLR-kamera tai mikrofonin pidike.

Näytön näyttöliitinvalikoimasta löytyy kaksi HDMI 2.0 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.4- ja yksi USB-C-liitäntä DP Alt-Mode -tuella. Lisäksi näytössä on USB-hubi Type-C-sisääntulolla ja kahdella USB-A 3.0 -ulostulolla.

Corsairin mukaan Xeneon 32QHD165 tulee saataville välittömästi, mutta valitettavasti Suomi puuttuu ensimmäisenä näytön ääreen pääsevien maiden viralliselta listalta. Näyttö on kuitenkin ennakkotilattavissa Suomeenkin yhtiön verkkosivuilta 799,90 euron hintaan ja toimituksia lupaillaan 3 viikon päähän,

Lähde: Corsair