Täyskokoinen näppäimistö on varustettu yhtiön uusilla lineaarisilla MLX Red -kytkimillä ja kaksoisvaletuilla ABS-näppäinhatuilla.

Corsair on päivittänyt näppäimistövalikoimaansa uudella mainstream-luokan K70 Core -näppäimistöllä. K70 Core on alle sadan euron hinnallaan piristävä tulokas markkinoille, joilla on viime aikoina nähty huolestuttavan tyyriitä näppäimistöuutuuksia.

Corsair K70 Core on täyskokoinen näppäimistö, jossa ainoat ns. ylimääräiset näppäimet ovat yläkulman pyöriteltävä nuppi sekä profiilinäppäin. Loput toiminnot löytyvät Fn-näppäimen avulla ylärivin F-näppäimistä. Yhtiö on panostanut näppäimistön rungossa äänenvaimennukseen kahdella erillisellä vaimennuskerroksella, toinen piirilevyn ylä- ja toinen alapuolella. Koko joukon päällä on alumiininen kansilevy. Näppäinhatut ovat kaksoisvalettua ABS-muovia.

K70 Core on varustettu yhtiön uusilla MLX Red -kytkimillä. Yhtiön kytkinvalikoimasta löytyi aiemmin hieman eksoottisemmat optiset OPX- ja Hallin ilmiötä hyödyntävät MGX-kytkimet, mutta MLX:t edustavat täysin perinteisten lineaaristen kytkinten linjaa. Kytkimen liikerata on 4,0 mm ja kytkentäpiste 1,9 mm:n syvyydessä. Painallusvoimaa tarvitaan 45 g ja kytkimet on voideltu valmiiksi tehtaalla. MLX-kytkimet eivät tue tällä haavaa hot-swap-ominaisuutta.

Corsair K70 Core on saatavilla välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa EU:n verkkokaupassa ilman magneettikiinnikkeistä rannetukea 99,99 euroon. Tuntemattomasta syystä näppäimistö on saatavilla Nordic-asettelulla vain ilman rannetukea.

Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivut