Corsairin mukaan iCue 5000T RGB:ssä on mukana toimitettavat LL120-tuulettimet mukaan laskettuna peräti 208 erikseen osoitettavaa LEDiä. Lisäksi yhtiö julkaisi uudet L100-LED-paneelit koteloa koristamaan.

Muistivalmistajana kannuksensa hankkinut Corsair on laajentanut osaamistaan kattamaan liki koko oheislaite- ja komponenttimaailman. Yhtiöllä on osaamista myös koteloiden saralla, johon on nyt saatu uutta verta iCue 5000T RGB -mallin muodossa.

Corsair iCue 5000T RGB on miditorniluokan kotelo, jossa on painostettu sekä erottuvaan muotoiluun ja komeaan valaistukseen. Kotelon etupaneelin molemmilta sivuilta löytyy kolme valaistua ilmanottoaukkomaisesti muotoiltua koristetta. Vastaavat kolmijaot löytyvät myös kotelon kylkien ylä- ja alalaidoista, joskin niiden kohdalla muotoilu on maltillisempaa. Yhtiön mukaan kotelossa on mukana toimitettavine tuulettimineen jopa 208 erikseen osoitettavaa LED-valoa.

Ilmankiertoakaan ei ole kuitenkaan unohdettu, vaan kotelon etupaneeli on toteutettu mesh-verkolla. Järeämpää jäähdytystä kokoonpanolleen kaipaaville on tarjolla paikat vaikka kahdelle 360 mm:n jäähdyttimelle.

Corsair iCue 5000T RGB:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 539 x 251 x 569 mnm (P x L x K)

Etupaneelin I/O: 1 x USB-C 3.1, 4x USB-A 3.0, 1x Mikrofoni/kuuloke-komboliitin

Emolevytuki: ATX

Levypaikat: 2 x 3,5” + 4 x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 7 vaakatasossa ja 2 pystyssä

Prosessoricoolerin maksimi korkeus: 170 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 400 mm

Virtalähdetuki: ATX 250 mm

Tuuletinpaikat: Edessä: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (mukana 3 x LL120) Katossa: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Takana: 1 x 120 mm Kyljessä: 3 x 120 mm (vaativat kaapelisuojan poistamista)

Jäähdytinpaikat Edessä: 280 / 360 mm Katossa: 280 / 360 mm Takana: 120 mm Kyljessä: 360 mm (etu- ja kylkipaikat eivät voi olla käytössä samanaikaisesti)



Corsair iCue 5000T RGB saapuu myyntiin sekä mustana välittömästi ja valkoisen mallin pitäisi seurata perässä parin viikon sisällä. Kotelon hinta yhtiön omassa verkkokaupassa on peräti 399,90 euroa.

Samaan syssyyn yhtiö julkaisi lisäksi iCue LC100 -LED-paneelit, jotka on tarkoitettu kotelon sisäpuolen koristeluun striimaajien seiniltä tutuilla valkolmioilla, joskin pienemmässä koossa. Kolmionmalliset valopaneelit voidaan liittää saranoiden avulla toisiinsa myös eri kulmissa, mikä mahdollistaa kolmiulotteisetkin toteutukset. Ne ovat lisäksi magneettisia, joten ne tarttuvat helposti kotelon runkoon.

9 valopaneelia, Lighting Node Pro -ohjaimen, kaksi kulmasaranaa ja kahdeksan matalaprofiilista liitintä sisältävä iCue L100 Starter Kit kustantaa yhtiön verkkokaupassa 119,90 euroa. Muutoin samoin osin mutta ilman Lighting Node Pro -ohjainta toimitettava iCue L100 Expansion Kit kustantaa puolestaan 94,90 euroa.

Lähde: Corsair