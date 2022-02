Philips Momentum 3000 -sarjan pelinäytöt on suunnattu FullHD-resoluutiollaan ja 165 hertsin virkistystaajuudellaan ensisijaisesti edullisemman pään esports-käyttöön.

Philips on tunnettu PC-näyttöjen saralla lähinnä toimistokäyttöön suunnatuista näytöistään. Nyt TPV Technologyn lisenssillä valmistama brändi on päättänyt ottaa askeleen kohti uutta yleisöä uusilla Momentum-pelinäytöillään.

Philips Monitors Momentum 3000 -sarjaan julkaistiin kerralla kolme mallia: 27M1N3200VA, 27M1N3200VS ja 27M1N3200ZA. Kaikki kolme ovat kooltaan 27-tuumaisia ja tukevat FullHD-resoluutiota sekä maksimissaan 165 hertsin virkistystaajuutta (Adaptive-sync) ja 1 millisekunnin MPRT-vasteaikaa. Kaksi ensin mainittua eli VA ja VS ovat VA-paneelilla varustettuja, kun ZA luottaa IPS-paneeliin.

27M1N3200VA ja VS ovat käytännössä yksi ja sama näyttö, sillä niiden ainoa ero on käytetyssä jalassa; VA:ssa on käytössä SmartErgoBase-jalka, joka tarjoaa 130 mm:n korkeussäädön, Pivot-tuen, 45° kääntösäteen sekä -5/20° kallistuksen. VS:n perusjalka tukee vain -5/20° kallistusta. 27M1N3200ZA käyttää VA:n tavoin SmartErgoBase-jalkaa. Pienenä mutta mukavana yksityiskohtana mainittakoon näyttöjen jalkoihin sijoitettu kuuloketeline.

Kaikille kolmelle mallille luvataan nykystandardein heikosti kirkkautta; vain 250 kandelaa neliömetriä kohden. VA-paneelilla varustettujen VA- ja VS-mallien värintoistoksi luvataan 89,9 % Adobe RGB:stä, 101,5 % NTSC-väriavaruudesta ja 121,9 % sRGB:Stä. IPS-paneelilla varustettu ZA yltää aavistuksen parempaan värintoistoon: 90,4 % Adobe RGB:stä, 107 % NTSC:stä ja 122 % sRGB:stä. Kaikissa kolmessa on näyttöliitäntöinä kaksi HDMI 2.0- ja yksi DisplayPort 1.2 -liitin.

Philips 27M1N3200VA ja 27M1N3200VS saapuvat myyntiin vielä kuluvan kuun aikana 269 ja 279 euron suositushinnoin. 27M1N3200ZA seuraa perästä maaliskuussa 299 euron suositushinnalla.

Lähde: Lehdistötiedote