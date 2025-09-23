Uusi Frame 4500X perustuu 4000D:n runkoon, vaikkei se ensisilmäyksellä olekaan ilmiselvä asia 4500X:n panoraamaikkunan edessä.

Tietotekniikkajätti Corsair on onnistunut vakuuttamaan monet suosituilla Frame-kotelosarjallaan, jota yhtiö kehuu modulaariseksi. tätä modulaarisuutta onkin hyödynnetty uuden Frame 4500X:n kohdalla käyttäen kotelossa vanhemman 4000D-mallin runkoa. Sama runko ei ole kuitenkaan koteloa vilkaistessa välttämättä ilmiselvää.

Frame 4500X:n katseenvangitsija on koko vasemman kyljen ja etupaneelin peittävä panoraamaikkuna pyöristetyllä kulmalla. Ikkunan irrottamisen luvataan olevan helppoa ja sen käytännössä näkymättömäksi kehutun laminoinnin kerrotaan lisäävän lasin turvallisuutta ja vähentävän melua.

Ulkonäköön on kiinnitetty huomiota myös muutoin, sillä kattoa halkovat evät kääntyvät sulavasti alas kotelon pyöristettyä oikea yläkulmaa jatkuen suoraan kotelon oikean kyljen alareunaan. Evien takaa löytyvät InfiniRail-tuuletinpaikat, jotka mahdollistavat 120 tai 140 mm:n tuuletinten sijoittamisen tarkasti haluamaansa kohtaan. Oikean kyljen tuuletinpaikat on täytetty valmiiksi LX-R-tuulettimilla käänteisin lavoin, jotta ne esiintyvät parhaiten edukseen ja takaavat parhaan pelisuorituskyvyn.

Frame 4500X:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 478x499x246 mm (KxPxL), 14,36 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, muovi

Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (max 305×277 mm), tuki emolevyn takapuolen virtaliittimille

Virtalähdetuki: ATX, max 250 mm

I/O-paneeli: USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 mm audiocomboliitin

Asemapaikat: 1x 3,5”, 2x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 7 vaakaa tai 3 pystyä

GPU:n maksimipituus: 460 mm

CPU-coolerin maksimikorkeus: 185 mm

Jäähdytintuki: Katossa 240, 280, 360 mm Kyljessä 240, 280 ja 360 mm Takana 120 tai 140 mm

Tuuletintuki (mukana 3x iCue Link LX-R 120 tai LX-R 120 ARGB) Katossa 3x 120 tai 2x 140 mm Pohjassa 3x 120 tai 1 x 140 mm Kyljessä 3x 120 mm tai 2x 140 mm Takana 120 tai 140 mm



Corsair Frame 4500X tulee saataville välittömästi sekä mustana että valkoisena versiona. Kotelo on hinnoiteltu yhtiön omassa väristä riippumatta 249,90 euroon iCueLink-tuulettimilla ja 199,90 euroon ARGB-tuulettimilla.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti), tuotesivut