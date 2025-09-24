Toisin kuin yhtiön aiemmat Imaginationin PowerVR-arkkitehtuuriin perustuneet Fantasy- eli Fenghua-sarjan näytönohjaimet, No.3 käyttää avointa Nanhu V3 RISC-V-arkkitehtuuria.

InnoSilicon on yksi kiinalaisista yrittäjistä GPU-rintamalla puskemassa maata kohti omavaraisuutta tietotekniikan saralla. Yhtiön vyön alla on entuudestaan kaksi Fantasy- eli Fenghua-sarjan mallia, mutta ne ovat perustuneet Imaginationin PowerVR-teknologiaan eivätkä siten ole täysin kotikutoisia tuotteita.

Nyt yhtiö on julkaissut sarjan kolmannen jäsenen, Fenghua No.3:n, joka on samalla yhtiön ensimmäinen itse kehitetty GPU. Se perustuu nyt Imaginationin IP:n sijasta kiinalaisen OpenCore Instituten kehittämään avoimeen Nanhu V3 RISC-V-arkkitehtuuriin. Piirin konfiguraatiosta ei valitettavasti kerrottu sen tarkempia tietoja, mutta mielenkiintoisena yksityiskohtana sen kerrotaan olevan yhteensopiva NVIDIAn CUDA-alustan kanssa.

InnoSiliconin mukaan Fenghua No.3 on joka käyttöön suunniteltu GPU, joka kykenee niin tekoälylaskentaan, tieteelliseen laskentaan, CAD-kiihdytykseen, lääketieteelliseen kuvantamiseen kuin pelaamiseenkin. Se tukee DirectX 12-, Vulkan- ja OpenGL 4.6 -rajapintoja sekä kiihdytettyä säteenseurantaa.

Pelaamista esiteltiin useilla eri peleillä, joista mainittuina ovat Tomb Raider, Delta Force ja Valorant. Pelien suorituskyvystä tai asetuksista ei ole saatavilla oikeaa dataa, mutta paikalla olleiden raporttien perusteella pelaaminen näytti sulavalta.

Tekoäly on kuitenkin kenties se oikea taikasana nykypäivänä ja sitä varten InnoSilicon mahdollistaa uutuudelleen jopa 112 Gt:n ellei ylikin HBM-muistia. Sen kerrotaan pystyvän pyörittämään 32 ja 72 miljardin parametrin tekoälymalleja ja kahdeksan näytönohjainta yhdessä pystyvät jopa 671 ja 685 parametrin malleihin. Erikseen tuetuista malleista listattuina ovat DeepSeek V3, R1 ja V3.1 sekä Qwen 2.5 ja 3.

Fenghua No.3 on lisäksi maailman ensimmäinen natiivisti DICOMia (Digital Imaging and Communication in Medicine), mikä mahdollistaa tarkkojen kuvien ja skannausten näyttämisen tavallisilla näytöillä. Perinteisempien näyttöjen puolella sen kehutaan tukevan maksimissaan kuutta 8K-resoluution näyttöä 30 hertsin virkistystaajuudella ja tuottavan työn saralla oltaneen iloisia YUV444-tuesta.

Lähde: Tom’s Hardware