Kesällä Computex-messuilla esitelty ”supertornikotelo” on suunnattu erityisesti tehokkaaseen custom-nestejäähdytykseen.

Corsairin jo yli kuuden vuoden takaisen Obsidian 1000D -jättikotelon seuraajaa 9000D RGB Airflow’ta esiteltiin kesällä Computex-messuilla ja nyt ”supertornikoteloksi” tituleerattu uutuus on saapunut myyntiin. Raskaaseen custom-nestejäähdytykseen suunnattu kotelo on Corsairin mukaan edeltäjästään paranneltu versio niin käytettävyyden kuin jäähdytyspotentiaalinkin osalta. Obsidian 1000D:n tavoin uutuuskotelo mahduttaa sisäänsä käytännössä kaksi tietokonetta, sillä tilaa on pääkokoonpanon lisäksi myös Mini-ITX-emolevylle, kahden korttipaikan näytönohjaimelle ja SFX-kokoiselle virtalähteelle.

Massiivisella 9000D RGB Airflow’lla on sekä pituutta että korkeutta lähes 70 senttimetriä ja tarvittaessa se mahduttaa sisäänsä jopa 18 120 millimetrin tuuletinta, joita voi asentaa kotelon leveyssuunnassa kahteen vierekkäiseen riviin. Jäähdytintukea kotelolla on aina 480 mm:iin asti etu- ja yläosassa niin ikään kahdessa vierekkäisessä rivissä. Tuuletinten asennusta helpottamassa on Corsairin InfiniRail-tekniikka, jonka ansiosta tuulettimet voi asentaa kiskoilla esiin vedettäviin kelkkoihin.

Etuosa on varustettu kattavilla ja moderneilla USB-liitännöillä ja jäähdytystä tehostavalla rei’itetyllä teräspaneelilla. Emolevyn takana on 30 mm syvä kaapelinhallintatila ja tuettuna on myös hiljalleen yleistyvät emolevyn takapuolella sijaitsevat virtaliitännät. Muita koteloon kuuluvia herkkuja on esimerkiksi iCUE Link -keskitin valojen ja jäähdytyksen hallintaa varten ja integroitu näytönohjainkannake suurikokoisemmille näytönohjaimille. Vasen kylkipaneeli on karkaistua lasia.

9000D RGB Airflow’n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat: 698 × 698 × 307 mm (K × P × L)

Paino: 34,4 kg

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB

Tuuletintuki: Etuosa: 8 × 120 mm / 3 × 140 mm / 2 × 200 mm Katto: 8 × 120 mm / 3 × 140 mm / 2 × 200 mm Takaosa: 2 × 120 mm Oik. kylki: 3 × 120 mm

Jäähdytintuki: Etuosa: 2 × 480 mm / 1 × 420 mm / 1 × 400 mm Katto: 2 × 480 mm / 1 × 420 mm / 1 × 400 mm Takaosa: 1 × 240 mm Oik. kylki: 1 × 360 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 180 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 400 mm

Virtalähteen maksimipituus: 225 mm

Korttipaikat: 8 vaakatasossa / 4 pystysuunnassa + 2 pystysuunnassa toiselle näytönohjaimelle

Asemapaikat: 6 × 2,5” SSD + 5 × 3,5” HDD

I/O-paneeli: 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-C 4 × USB 3.2 Gen 1 Type-A 3,5 mm:n kuuloke- ja mikrofoniliitännät



Corsair 9000D RGB Airflow’n suositushinta on 574,90 euroa ja se on saatavilla Corsairilta ja jälleenmyyjiltä, mutta toimitukset venyvät todennäköisesti marraskuun puolelle.

Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivu