Ensimmäisellä kotelollaan ainakin useat mediat vakuuttaneen HAVNin takaa löytyy mm. Casekingin ja lukuisia tuttuja alan brändejä omistava Pro Gamers Group.

Pro Gamers Group ei ole välttämättä useimmille nimenä tuttu, mutta kyseessä on mm. saksalaisen Casekingin takaa löytyvä yritys. Yhtiön omiin brändeihin kuuluvat Noblechairs, Ducky, APNX, Endgame Gear, Nitro Concepts, Streamplify, Kolink, AeroCool, ThunderX3 sekä tämän uutisen aiheena oleva tuore tuttavuus HAVN.

HAVNin ensimmäinen tuote on Computexissa esitelty kotelo HS 420, josta tulee saataville kaksi eri versiota. Yhtiön mukaan sen tuotteet erottavat massasta se, että kaikella sen tuotteissa olevilla yksityiskohdilla on oltava olemassa oikea tarkoitus. HS 420 muistuttaa ensisilmäyksellä muodissa olevaa ”akvaariomallin” koteloa, mutta lähempi tarkastelu paljastaa useita mielenkiintoisia yksityiskohtia, mukaan lukien yhdestä taivutetusta lasista tehty kotelon etupaneelin ja vasemman kyljen kattava UniSheet-ikkuna, jonka kulman säde on pidetty mahdollisimman pienenä.

Kotelo on suunniteltu tehokasta jäähdytystä silmällä pitäen ja siitä löytyykin paikat jopa yhdelletoista 140 mm:n tuulettimelle ja kahdelle 420 mm:n jäähdyttimelle; kolme tuuletinta sopii kattoon, kolme pohjaan, kaksi takapaneeliin ja neljä oikeaan sivupaneeliin. Kaikki tuuletinpaikat on eristetty muusta kotelosta kumirenkain värinöiden eliminoimiseksi. Vaikka kotelot periaatteessa ovat yhdestä puusta, VGPU-versiossa pohjatuulettimet asentuvat vinoon ja niiden päällä on ilmanohjain. Mikäli sivutuulettimia ei käytetä, voi niiden tilalle asentaa esimerkiksi VESA-kiinnikkeillä varustetun näytön ja tallennustilaa sekä estetiikan varmistavat suojalevyt.

Oma roolinsa esteettömälle ilmankierrolle on myös SimpliCable-kaapelinhallintajärjestelmällä, joka pitää samalla kotelon ulkonäön siistinä. Kaapeleiden läpiviennit on toteutettu silikonisin läpiviennein ja kammoin, jotka pitävät ne asennoissaan vaikka kaapeli tiettyä kohtaa pullistaisikin leveämmäksi. Kotelon keskiössä on näytönohjain, joka asentuu perusmallissa perinteisesti vaaka-asentoon ja VGPU-versiossa pystyyn. GPU:lle Perusversiossa koteloon kuuluu säädettävä tukipalkki GPU:lle, kun VGPU-versiossa koko GPU:n asennuskelkka liikkuu näytönohjaimen sijainnin optimoimiseksi sen paksuuden mukaan.

HAVN HS 420:n ja HS 420 VGPU:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 541 x 259,5 x 547 mm (Pituus x Leveys x Korkeus)

Paino: HS 420 17,84 kg, HS 420 VGPU 19 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, ABS-muovi, Nylon, Silikoni, Sinkkiseos, NdFeB-magneetit

Emolevytuki: ITX, mATX, ATX, E-ATX (max leveys 277 mm)

Laajennuspaikat: HS 420: 6 VGPU: 4 pystyä, mukana PCIe Gen 5 x16 -riser-kaapeli (ilman pystyasennusta 6 vaakasuoraa)

Asemapaikat: Kaapelinhallintatiloissa 1x 3,5” / 2x 2,5” Kylkituulettimien paikoille max 4 x 3,5” / 8 x 2,5”

I/O-liitännät: 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 3,5 mm audio

Tuuletinpaikat (kotelossa mukana 12-kanavainen PWM-toistin): Oikeassa kyljessä 3 x 120 / 140 mm Katossa 3 x 120 / 140 mm Pohjassa HS 420 3 x 120 / 140 mm, VGPU 3 x 140 mm Takana 2 x 120 / 140 mm (max 30 mm paksut)

Jäähdytintuki: Katossa 280 / 360 / 420 mm (max 65 mm paksut) Oikeassa kyljessä 280 / 360 420 mm (max 60/80 mm paksu GPU:n pituudesta riippuen)

GPU:n maksimikoko HS 420: 480 mm pituus, 195 mm leveys VGPU: 470 mm pituus, 195 mm leveys

CPU-coolerin maksimikorkeus: 185 mm

Muuta: Yhden kylkituuletinten tilalle asennattavista asemapaikoista voi korvata VESA-kiinnikkeillä (75×75/100×100) max 14” näytölle Pölysuodattimet: Pohjassa ja takapäädyn alaosassa irrotettavat, katossa ja oikeassa reunassa kiinteät



HAVN HS 420 on hinnoiteltu Yhdysvalloissa verottomana 199 dollariin ja VGPU-versio 269 dollariin. Molemmat versiot tulevat saataville mustana ja valkoisena. Kotelo on toistaiseksi saatavilla vain Yhdysvalloissa, mutta io-techin tietojen mukaan se tulee saapumaan myös Suomen markkinoille.

