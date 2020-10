Corsairilta Cherryn Viola-kytkimiä käyttävä K60 RGB Pro -näppäimistö

Viola on Cherryn puhtaalta pöydältä edullisempiin mekaniisiin näppäimistöihin suunnittelema kytkintyyppi.

Corsair julkaisi hiljattain puistattavalla hintalapulla varustetun lippulaivaluokan K100 RGB -pelinäppäimistön. Tällä kertaa vuorossa on jotain maltillisemmin hinnoiteltua Cherryn uusilla Viola-kytkimillä varustetun K60 RGB Pron muodossa.

Corsair K60 RGB Pro on yksi ensimmäisistä tai ensimmäinen Cherryn CES 2020 -messuilla esiteltyjä Cherry Viola -kytkimiä käyttävä näppäimistö. Viola-kytkimet on varta vasten edullisempiin mekaanisiin näppäimistöihin ja se on suunniteltu täysin puhtaalta pöydältä. Voit tutustua kytkimeen tarkemmin aiemmassa uutisessamme.

K60 RGB Pro on varsin pelkistetty näppäimistö, jossa on vain perusnäppäimet ilman mitään ylimääräistä. Nykytrendien mukaisesti näppäimet on kuitenkin RGB-valaistuja, kuten näppäimistön nimikin jo vihjaa. Valaistus tukee yhtiön iCue-järjestelmää ja sen voi saada reagoimaan esimerkiksi pelitapahtumiin. Näppäinten alta löytyy tukevuutta näppäimistölle antava alumiinikansi.

Corsair valmistelee lisäksi markkinoille K60 Pro -mallia punaisella valaistuksella, K60 RGB Pro SE magneettisesti kytkettävällä rannetuella ja PBT-muovisilla DoubleShot-näppäinhatuilla, sekä K60 RGB Pro Low Profile, jossa Viola-kytkimet on vaihdettu Cherryn MX Low Profile RGB Speed -kytkimiin.

K60 RGB Pro on saatavilla välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 129,99 euroon, mutta siellä ei ole toistaiseksi listattuna Nordic-asettelua. Muut sarjan näppäimistöt tulevat saataville myöhemmin ja niiden hinnoittelusta ilmoitetaan julkaisujen yhteydessä.

Lähde: Corsair