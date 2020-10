Cooler Master julkaisi päivitetyn V2-version suositusta Hyper 212 EVO -prosessorijäähdyttimestä

Cooler Master Hyper 212 EVO V2 tuo mukanaan epäsymmetrisesti muotoillun jäähdytinrivaston, 100 prosenttisen RAM-yhteensopivuuden, uudistetun kiinnitysmekanismin ja uuden tuulettimen.

Cooler Master on julkaissut uuden Hyper 212 EVO V2 -prosessoricoolerin, joka on nimensä mukaisesti päivitetty versio suositusta Hyper 212 EVO:sta. Ulkoisesti cooleri on varsin tutun näköinen, mutta tarkemmalla silmäyksellä erot edeltäjään ovat nähtävissä.

Tutut neljä kuparista lämpöputkea ovat muuttuneet muotoilultaan epäsymmetrisiksi, eli käytännössä kohti kotelon takalaitaa taittuviksi. Tämä takaa valmistajan mukaan 100 prosenttisen yhteensopivuuden RAM-muistien kanssa alumiinisen jäähdytinrivaston sijoittuessa tuulettimineen niiden taakse. Myös alumiinirivasto itsessään on markkinoinnin kohteena siihen lisättyjen X-vent-reikien myötä. Käytännössä kyseessä on lämpöputkien ympärillä olevat X-kirjaimen muotoiset rei’itykset, jotka valmistajan mukaan parantavat jäähdytystä lämpöputkien ympärille muodostuvien turbulenssien myötä.

Muotoilullisten uudistusten lisäksi Hyper 212 EVO V2 tuo mukanaan uudistetun kiinnitysmekanismin ja uuden SickleFlow 120 -tuulettimen. Kiinnitysmekanismin valmistaja lupaa olevan täysin työkaluvapaa, minkä lisäksi se tukee erittäin monipuolisesti sekä Intelin että AMD:n alustoja. Uusi SickleFlow 120 -tuuletin puolestaan tarjoaa valmistajan mukaan 10 prosenttia edeltäjäänsä hiljaisemman äänenpaineen ja uudistetun kiinnitysmekanismin muovisilla kiinnikkeillä. Muilta ominaisuuksiltaan uutuus vastaa edeltäjäänsä tarjoten muun muassa Direct Contact -teknologian, eli siis kupariset lämpöputket ovat suorassa kontaktissa prosessorin kanssa.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 80 x 120 x 155 (P x L x K)

Materiaalit: Alumiinirivasto, kupariset lämpöputket

Lämpöputket: 4 kpl

120 x 120 x 25 mm SickleFlow 120 -PWM-tuuletin (650 – 1800 RPM, 62 CFM, 8–27 dBA)

Yhteensopivuus: Intel LGA 2066 / 2011-V3 / 2011 / 1200 / 1366 / 115x / 775, AMD AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ /FM2+ / FM2 / FM1

Cooler Master Hyper 212 EVO V2 tulee saataville myöhemmin lokakuun aikana 39,99 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote, Cooler Master