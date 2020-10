Corsairilta uusi edullinen langaton Katar Pro Wireless -pelihiiri

Katar Pro Wireless tarjoaa noin 50 euron suositushintaan pienehkön koon, 96 gramman painon ja Corsairin omaa Slipstream-teknologiaa hyödyntävän langattoman toteutuksen.

Corsair julkaisi tänään uuden edulliseen hintaluokkaan tähtäävän langattoman Katar Pro Wireless -pelihiiren. Katar Pro Wireless on suhteellisen kompakti symmetrisesti muotoiltu hiiri, joka tarjoaa valmistajan omaa Slipstream-teknologiaa käyttävän langattoman yhteyden. Paristokäyttöisen ja 96 grammaa painavan hiiren suositushinta on vain 49,99 euroa ja sen myötä se asettuukin langattomien pelihiirten edullisempaan päähän.

Kooltaan Katar Pro Wireless on 37,8 x 64,2 x 115,8 mm (korkeus x leveys x pituus), eli se on suhteellisen pienikokoinen. 96 gramman painollaan hiiri asettuu selvästi nykyisiä huippukeveitä hiiriä painavammaksi, mutta osa siitä selittyy jo langattomuudella. Symmetrisen muotoilun, pienehkön koon, paristokäyttöisyyden ja edullisen hinnan myötä Katar Pro Wirelessin selkein kilpakumppani lienee Logitechin langaton G305 -pelihiiri.

Katar Pro Wireless tarjoaa kuusi Corsairin iCUE-ohjelmiston kautta ohjelmoitavissa olevaa näppäintä ja 10 000 DPI:n tarkkuuteen yltävän PixArtin PMW3325-sensorin. Kalliimmissa langattomissa hiirissä usein tavattavan ladattavan akun sijaan Katar Prosta löytyy paikka AA-kokoiselle paristolle ja yhdellä paristolla hiirelle luvataan parhaimmillaan 135 tunnin käyttöaikaa. Hiirestä löytyy myös varsin hillitty sininen valaistus, joka on sijoitettu DPI-valintapainikkeeseen.

Samaan aikaan Corsair julkaisi valikoiduille markkinoille myös langallisen Katar Pro -mallin. Muotoilultaan hiiri on identtinen langattoman mallin kanssa, mutta painoa valmistaja on saanut pudotettua 69 grammaan, minkä lisäksi langattoman mallin DPI-painikkeessa sijainnut valaistus on siirretty hiiren rullaan. Myös hiiren sensori on vaihdettu valmistajan mukaan PixArtin custom-sensoriin 12 400 DPI:n tarkkuudella.

Corsair Katar Pro Wireless on saatavilla välittömästi 49,99 euron suositushintaan. Langallinen Corsair Katar Pro tulee saataville vain valikoiduilla markkinoilla, joihin Suomi ei ainakaan toistaiseksi kuulu.

Lähde: Corsair