Razer julkaisi uudet kolmannen sukupolven versiot mekaanisista BlackWidow-näppäimistöistään

Uutuusmallien myötä Razer on siirtynyt käyttämään BlackWidow-sarjassaan kaksoisvalettuja ABS-muovisia näppäinhattuja.

Razer on julkaissut tänään seuraajat BlackWidow -näppäimistösarjalleen. Uudet mekaaniset BlackWidow V3 ja BlackWidow V3 Tenkeyless toimivat käytännössä seuraajina valmistajan vanhemmille täysikokoisille BlackWidow ja tenkeyless-kokoisille BlackWidow Tournament edition -malleille.

Ulkonäöllisesti näppäimistöt on tunnistettavissa Razerin tuotteiksi, mutta kehitystäkin on tapahtunut. Edelliseen BlackWidow-malliin nähden V3 on lisännyt täysikokoiseen versioon oikeaan ylälaitaan digitaalisen rullan ja medianäppäimet, minkä lisäksi täysikokoisen uutuusmallin mukana toimitetaan rannetuki. BlackWidow V3 tulee saataville myös vaaleanpunaisena Quartz-värinä.

Tenkeyless-malli eroaa perusmallista nimensä mukaisesti puuttuvan numeronäppäimistön myötä. Numeronäppäimistön lisäksi joukosta on karsittu pois erilliset medianäppäimet sekä digitaalinen rulla, jotka sijaitsevat perusmallissa numeronäppäimistön yläpuolella, ja mukana toimitettava rannetuki.

Muilta osin näppäimistöt ovat yhteneviä tarjoten alumiinisen rakenteen, N-key-roll-overin ja runkoon rakennetut kaapelinhallintaurat. Näppäinhatuissa Razer on siirtynyt käyttämään kaksoisvalettua (DoubleShot) ABS-muovia, minkä myötä näppäinten kirjainten ei pitäisi kulua ikinä pois toisin kuin perinteisistä maalatuista hatuista. Razerin tiedotteen mukaan tuplavaletut hatut olisivat tenkeyless-mallin osalta tarjolla ainoastaan yhdysvaltalaisella näppäinasettelulla, mutta näppäimistöä itseään on kuitenkin saatavilla myös pohjoismaisella asettelulla, joten tiedotteen pohjalta kotimaisen asettelumme näppäinmateriaali jää tenkeyless-näppäimistön osalta hieman hämärän peittoon.

Molempiin uutuusnäppäimistöihin voi aiemmin julkaistun langattoman BlackWidows V3 Pron tapaan valita Razerin omat vihreät tai keltaiset mekaaniset kytkimet läpikuultavalla paketoinnilla, jonka pitäisi parantaa näppäimistöjen RGB-taustavalaistuksen näkyvyyttä. Razerin vihreät kytkimet ovat ääneen klikkaavat ja niissä on selkeä tuntopiste, kun taas keltaiset kytkimet ovat lineaariset tuntopisteettömät kytkimet. Molempiin kytkimiin on BlackWidow V3 -sarjassa lisätty silikoniset vaimentimet hiljentämään näppäinten ääntä. Totuttuun tapaan kytkimet tarjoavat 80 miljoonan painalluksen eliniän.

Razerin BlackWidow V3 ja BlackWidow V3 Tenkeyless ovat molemmat saatavilla välittömästi. BlackWidow V3:n Euroopan suositushinta on 149,99 euroa ja BlackWidow V3 Tenkeylessin 109,99 euroa. Näppäimistöt ovat saatavilla myös pohjoismaisella näppäinasettelulla

Lähde: Razer