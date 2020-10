Silverstone julkisti uuden 750 wattisen SFX-virtalähteen ja muistutti tulevasta 1000 watin SFX-L-mallista

Silverstonen SX750 SFX sijoittuu 750 watin tehollaan tukevasti tehokkaimpien joukkoon pienikokoisten SFX-virtalähteiden kategoriassa.

Silverstone on tänään julkistanut uuden pienikokoisen 750 watin SFX-virtalähteen – SX750 SFX. Virtalähde on varustettu 80+ Platinum -sertifioinnilla, joka takaa sen yltävän 92 prosentin hyötysuhteeseen vielä 50 prosentin rasituksessakin 230 voltin jännitteellä. Virtalähde asettuu valmistajan suuritehoisimmaksi SFX-virtalähteeksi 50 watin erolla vanhempaan niin ikään 80+ Platinum -sertifioituun SX700-PT—malliin verrattuna.

750 watillaan Silverstonen uutuus sijoittuu tukevasti SFX-virtalähteiden terävimpään kärkeen. Käytännössä SX750 SFX:lle ei ole markkinoilla tällä hetkellä muita yhtä korkeaan teholuokkaan pääseviä kilpailijoita, kuin Corsairin SF750, joka Silverstonen tavoin on varustettu 80+ Platinum -luokituksella. Kooltaan virtalähde on SFX-standardin mukaisesti 100 mm syvä, 125 mm leveä ja 63,5 mm korkea. Muilta ominaisuuksiltaan SX750 SFX on suhteellisen perinteinen lippulaivatason virtalähde. SX750 SFX on täysin modulaarinen, virtalähteen 92 mm:n tuuletin käynnistyy vasta rasituksen ylittäessä noin 250 watin tason ja jännitevaihtelun luvataan pysyvän 3 prosentin sisällä.

Samassa yhteydessä Silverstone muistutti kuluttajia myös tulevassa olevasta 1000-watin SFX-L-kokoluokan virtalähteestä. Kyseessä on jopa 200 wattia valmistajan tämän hetken tehokkainta SFX-L-virtalähdettä, SX800-LTI:tä, tehokkaampi uutuus, jota Silverstone on esitellyt alun perin jo vuoden 2019 Computex-messuilla. Valitettavasti yhtiö ei kertonut miten nopealla aikataululla 1000 wattista uutuutta on lupa odottaa.

Silverstone ei paljastanut vielä SX750 SFX:n hintaa, kuten myöskään tarkempaa myyntiintuloaikataulua, mutta oletettavasti virtalähde saapuu myyntiin lähiaikoina.

Lähde: Silverstone (1), (2)