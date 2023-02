AF RGB Elite PWM:t ovat pelaajien tarpeisiin sopivasti RGB-valaistut versiot AF Elite PWM -tuulettimista. Ne löysivät heti tiensä myös yhtiön AIO-coolereihin ja koteloihin.

Liki jokapaikan höyläksi laajennut Corsair on julkaissut kertarykäisyllä joukon uusia tuotteita koneensa itse rakentaville. Uutuuksiin mahtuu uutta tuuletinta, AIO-coolereita sekä kaksi uutta koteloa.

Corsair AF RGB Elite PWM -tuuletin on yhtiön mukaan sen suorituskykyisin RGB-tuuletin, eikä ihme, sillä kyseessä on kahdeksalla osoitettavalla RGB LEDillä varustettu versio yhtiön suorituskykyisimmästä AF Elite -tuulettimesta. Tuuletin on varustettu Corsairin AirGuide-teknologialla ja nestelaakereilla, joiden luvataan takaavan hiljaisen toiminnan tuulettimen kokonaan pysäyttävästä Zero RPM -tilasta aina 2100 (120 mm) tai 1700 rpm:n (140 mm) maksiminopeuteen asti.

iCue Elite Capellix XT ja Elite LCD XT ovat yhtiön lippulaiva AIO:t päivitettynä yllä mainituilla tuulettimilla. Ne ovat saatavilla tuttuun tapaan H100i-, H115i-, H150i- ja H170i-versioina ja versiosta riippuen 240-420 mm:n jäähdyttimellä. Myös edullisempaan päähän on saatu uudet iCue H60x RGB Elite- ja H100x RGB Elite -mallit niin ikään edellä mainituilla uutuustuulettimilla.

Kuten nokkelimmat nikkeknakkertonit saattoivat jo johtopäätellä, ovat uudet kotelotkin todellisuudessa vain AF RGB Elite PWM -tuulettimilla päivitettyjä versioita vanhoista tutuista. Corsair 4000D RGB Airflow ja 5000D RGB Airflow ovat päivittyneet tuuletinten lisäksi niiden myötä mukaan kuuluvalla iCue Lighting Node Pro -RGB-ohjaimella sekä kahdella uudella tuuletinpaikalla virtalähdelokerossa.

Kaikki uutuudet tulevat myyntiin välittömästi. Kaikilla uutuuksilla on viiden vuoden takuu pois lukien kotelot, joiden takuu rajoittuu kahteen vuoteen. Jokaisen mallin ajankohtaisen hinnan löydät Corsairin verkkokaupasta.

Lähde: Corsair