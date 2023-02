Razer julkaisi magnesiumrunkoisen Viper Mini Signature Edition -pelihiiren

Ultrakevyen hiiren runko on enemmän reikää kuin materiaa, kiitos magnesiumseoksen jäykkyyden ja kestävyyden. Vaikka kyse on pelihiirestä, on RGB-valaistus jouduttu uhraamaan keveyden alttarilla.

Pelaajien lifestylebrändiksi itsensä ylentänyt Razer on julkaissut uutta rautaa ultrakeveiden hiirten markkinoille. Uusi Razer Viper Mini Signature Edition erottuu massasta paitsi rakenteeltaan, myös materiaaliltaan. Razer Viper Mini Signature Editionin runko on valmistettu magnesiumseoksesta, jonka luvataan olevan titaania keveämpää ja muovia jäykempää. Vahvan materiaalin ansiosta yhtiön ei ole tarvinnut turvautua pienireikäiseen hunajakennorakenteeseen, vaan Star Wars -henkinen runko on enemmän reikää kuin materiaa. Yhtiö lupaa, että jok’ikinen myyntiin pääsevä runko on kirjaimellisesti virheetön. Uuden Viper Mini Signature Editionin silmänä toimii optinen Razer Focus Pro 30K -sensori, jonka luvataan yltävän 30 000 DPI:n tarkkuudella 750 tuuman sekuntivauhtiin ja jopa 70G:n kiihdytyksiin. Hiiressä on yhteensä viisi ohjelmoitavaa painiketta (pääpainikkeet, peukalopainikkeet, rulla) ja pääpainikkeissa käytetään yhtiön omia 3. sukupolven optisia kytkimiä. Hiiri toimii langattomana Razer HyperSpeed Wireless -protokollalla maksimissaan 4000 hertsin taajuudella ja mukana tulee Speedflex-latauskaapeli (USB-A – USB-C). Razer Viper Mini Signature Edition -hiiren strategiset mitat ovat 119 x 62 x 39 mm (P x L x K) ja 49 grammaa. Sen akun luvataan kestävän parhaimmillaan 60 tuntia, mutta olevan luonnollisesti riippuvainen käytetystä yhteystaajuudesta. Razerin uutuushiiri saapuu myyntiin 11. helmikuuta ja ilmeisesti se tulee saataville vain Razerin omasta verkkokaupasta. Suomesta käsin tilattuna sen hinta yhtiön verkkokaupassa on 319,99 euroa ilman mahdollisia toimituskuluja ja siihen sisältyy monista malleista poiketen 4000 hertsin yhteyden mahdollistava HyperPolling-dongle. Pakettiin kuuluu myös pari pirtupyyhkeitä, PTFE- ja Gorilla Glass 3 -vaihtotassut, kaksi settiä Razerin Mouse Grip -teippejä ja mikrokuituliina puhdistukseen. Lähde: Razer Keskustele foorumilla Corning Gorillas Glass 3 Razer Razer Focus Pro 30K Viper Mini Signature Edition