Cyberpunkista ja Witcheristä tunnettu CD Projekt joutui kyberrikollisten uhriksi

Yhtiön sisäiseen verkkoon murtautunut hyökkääjä kopioi talteen muun muassa lähdekoodeja ja yrityksen hallinnon dokumentteja ja saastutti palvelimia ns. ransomware-haittaohjelmilla.

Niin sanotut ransomware- eli tietokoneen sisältöä kryptaavat ja panttivankina pitävät haittaohjelmat lienevät tuttuja jo kaikille. Niiden uhreiksi ovat joutuneet niin tavalliset kotikäyttäjät kuin myös useat yritykset aina sairaaloihin asti. Nyt näiden yritysten joukkoon liittyy myös CD Projekt ja sen pelistudio CD Projekt RED.

CD Projekt on ollut lähimenneisyydessä turhankin usein ikävässä valokeilassa ensin odotetun Cyberpunk 2077 -pelin myöhästelyjen ja sen julkaisun jälkeen pelin bugisuuden vuoksi. Pelin ongelmat ovat johtaneet esimerkiksi sen poistamiseen Sonyn PlayStation 4 -katalogista ja rahojen palautuksiin pelin PS4:lle tai Xbox One -sarjalle ostaneille kuluttajille. Lisäksi sijoittajat ovat haastaneet yhtiön oikeuteen ainakin kahdella eri joukkokanteella.

Nyt CD Projektin taivaalle on saapunut lisää synkkiä pilviä, sillä yhtiö on ilmoittanut joutuneensa kyberhyökkäyksen kohteeksi. Toistaiseksi tuntematon taho on onnistunut murtautumaan yhtiön sisäiseen verkkoon ja saastuttanut osan laitteista ransomware-haittaohjelmalla. Lisäksi palvelimelle tekstitiedostona jätetyn lunnasvaatimuksen mukaan hyökkääjä on kopioinut talteen ainakin Cyberpunk 2077:n, Gwentin, Witcher 3:n ja Witcher 3:n tulevan päivitysversion lähdekoodit sekä yhtiön kirjanpitoon, hallintoon, sijoitussuhteisiin ja muuhun vastaavaan liittyvät dokumentit.

Lunnasvaatimuksen mukaan hyökkääjät ymmärtävät, että CD Projekt voi palauttaa palvelimet kuntoon varmuuskopioista, mutta he uhkaavat joko myydä tai julkaista varastetut lähdekoodit ja muut dokumentit kaikkien nähtäville, mikäli heidän vaatimuksiinsa ei suostuta. CD Projektin julkaiseman tiedotteen mukaan se ei tule taipumaan hyökkääjien vaatimuksiin, vaikka yhtiö ymmärtääkin varastetun datan saattavan tulla sen myötä julki. Yhtiö tutkii asiaa sekä sisäisesti että yhteistyössä tietoturvatutkijoiden ja viranomaisten kanssa.

Päivitys:

Nettiin on ilmestynyt kuvankaappaus, jossa näkyy Gwent-pelin lähdekoodiin liittyviä tiedostoja. vx-undergroundin twiitin mukaan pelien lähdekoodit ovat huutokaupattavana Exploit-foorumeilla ja hyökkääjien varmistaneen, ettei dataa tulla myymään muita reittejä.

Lähde: CD Projekt @ Twitter