Suomalainen mekaaninen Neito-näppäimistö ergonomian ystäville

Suomalainen mekaanisten näppäimistöjen harrastaja Oliver Granlund on kehittänyt ja tuonut myyntiin mekaanisen Neito-näppäimistön, jonka keskeltä kahtia jaettu näppäinten asettelu muistuttaa Microsoftin Ergonomic-näppäimistöä. Mekaanisten näppäimistöjen saralla esikuvana on ollut ainoastaan yhdysvaltalaista ANSI-näppäinasettelua tukenut alkuperäinen TGR Alice -näppäimistö.

Kyseessä ei ole valmis näppäimistö, vaan rakennussarja eli piirilevy ja Suomessa valmistettu akryylikotelo. Erikseen on lisäksi ostettava kytkimet, vakauttimet eli stablizerit ja näppäinhatut. Granlund tarjoaa erikseen näppäimistöjen rakennuspalvelua, joten valmiista näppäimistöstä on sovittava erikseen.

Neito-näppäimistön piirilevy on näppäinasettelultaan eurooppalainen ISO eli siitä saa sopivilla Nordic-näppäinhatuilla rakennettua suomalaisen näppäimistön. Näppäimistössä on yhteensä 68 näppäintä eli funktio-näppäimet puuttuu, mutta mukana on nuolinäppäimet ja kolme ohjainnäppäintä, joista ylimmäisessä on tuki kulma-anturille (rotary encoder). Kannattaa huomioida, että esimerkiksi välilyönti on toteutettu tavallisesta poikkeavasti ja vaatii muutamia tavallisesta välilyönnistä poikkeavan kokoisia näppäinhattuja.

Kytkimet täytyy juottaa piirilevylle, mutta näppäinten taustavalaistuksen ledit sekä pohjan RGB-valaistus on juotettu valmiiksi. Piirilevylle on esiasennettu ja testattu QMK-tuki ja työn alla on lisäksi VIA/VIAL-tuki.

Kotelo on valmistettu kolme millimetriä paksusta akryylistä ja rakentuu kuudesta kerroksesta sekä jalat neljästä kerroksesta.

Piirilevyn hinta on 60 euroa ja akryylikotelon 70 euroa. Postitus Suomeen maksaa 10 euroa. Group Buy -ryhmätilaus on käynnissä helmikuun ajan ja toimitusten ennustetaan alkavan Q1 2021 eli maaliskuun lopulla. Ennen tilausta kannattaa huomioida Group Buy -ryhmätilaukseen liittyvät yleiset riskit, kuten mahdolliset viivästymiset, ei mahdollisuutta rahojen palauttamiseen ja sivuilla mainitaan erikseen, että pohjan RGB-valaistuksen toimivuutta ei taata.

