Expanscape esitteli seitsennäyttöisen Aurora7-kannettavan

Expanscapen näyttää ulkoisesti vielä varsin rujolta, mutta yhtiö aikoo tuoda Aurora7 M3 -prototyypit myös myyntiin kiireisimmille asiakkailleen.

Suurin osa kannettavista tietokoneista noudattaa hyvinkin perinteistä kaavaa simpukkarakenteineen. Brittiläisellä Expanscapella on kuitenkin mielessään jotain ihan muuta, vaikka sen uudet kannettavat ovatkin vielä prototyyppiasteella.

Kenties mielenkiintoisempi kaksikosta on Aurora7-koodinimellä toistaiseksi tunnettu peräti seitsemällä näytöllä varustettu järkäle. Kannettavaan on niputettu neljä 17,3-tuumaista 4K UHD -resoluution paneelia ja kolme 7-tuumaista 1920×1200-resoluution paneelia. Yksi 7-tuumaisista näytöistä tukee kosketusta ja on sijoitettu kannettavan runkoon näyttöhimmelin sijasta. Lisäksi kannettavasta löytyy vielä yksi mininäyttö, joka näyttää järjestelmän tietoja ja on käyttäjän konfiguroitavissa.

Tämänhetkinen prototyyppi kannettavasta perustuu ODM-valmistajan valmiiseen runkoon ja se on varustettu Intelin Core i9-9900K -prosesorilla sekä NVIDIAn GeForce GTX 1060 -sarjan näytönohjaimella. Lopullisen tuotteen konfiguraatiot ovat vielä osittain auki, mutta myyntiin saapuvan Aurora7 M3 -prototyypin kohdalla prosessoriksi on valittavissa AMD:n Ryzen 3950X- tai Intelin Core i9-10900K -prosessori ja näytönohjaimeksi GeForce RTX 2070.

Mutta kenelle tällainen taisteluasema on oikein tarkoitettu? Expanscapen mukaan Aurora7 on suunnattu ennen kaikkea turvallisuusalan ammattilaisille, mutta myös sisällöntuottajat, tiedemiehet ja pörssimeklarit nähdään potentiaalisina asiakkaina. Ensimmäisenä myyntiin saapuvat Aurora7 M3 -prototyyppien hinnoittelu tulee olemaan ilmeisesti asiakaskohtaista ja vaatii salassapitosopimuksen allekirjoittamisen kokoonpanon hinnan osalta. M3-versiota tullaan myös päivittämään uusien projektiin sopivien komponenttien saatavuuden mukaan.

TeenySERV on puolestaan lähes taskukokoiseksi kehaistu kannettava palvelin kahdella näytöllä. Minipalvelimesta löytyy prototyyppivaiheessa muun muassa minimissään Intelin tarkemmin määrittelemätön 4-ytiminen Core i7 -prosessori, kaksi 7-tuumaista 1920×1200- tai 2048×1536-resoluution näyttöä ja Arduino-yhteensopiva mikrokontrolleri. TeenySERV-konseptin alla tullaan julkaisemaan ilmeisesti myös muita minipalvelimia, mutta niistä ei tiedetä tässä vaiheessa sitäkään vähää mitä esitellystä 2-näyttöisestä variantista.

Lähde: Expanscape