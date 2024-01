CH780 vie DeepCoolin kotelovalikoiman "akvaarioaikakauteen" ja Dark Zero -coolerit kosiskelevat vastaavasti hillitymmän ulkonäön ystäviä.

DeepCool on esitellyt CES-messuilla uuden CH780-täystornikotelon sekä uudet LS-sarjan Dark Zero -prosessoricoolerit.

Täystornikokoluokan CH780-kotelo on ulkomitoiltaan saman kokoinen kuin hiljattain julkaistu Morpheus-malli ja käyttää myös osittain samoja runkokomponentteja, mutta ei tarjoa aivan yhtä laajoja sisätilojen kustomointimahdollisuuksia. Sen sijaan CH780 tarjoaa näyttävyyttä ”akvaariomallisen” tukipalkittoman lasisen etu- ja kylkipaneelin muodossa.

Sisäosiltaan CH780 perustuu kaksikammiorakenteeseen, eli virtalähdepaikka, johtojenhallintaominaisuudet ja asemakehikko sijaitsevat emolevyn taustapuolelle jäävässä tilassa. Näytönohjaimet ovat tuettuna 480 mm pituuteen saakka ja ne on tarkoitettu asennettavaksi pystyasentoon riser-kaapelin avulla. Tuuletin- ja jäähdytinpaikat vastaavat Morpheus-mallia, paitsi ettei etupaneeliin ole luonnollisesti asennettavissa mitään. Haluttaessa koteloon on mahdollista asentaa yhdeksän 140 mm tuuletinta tai 480 mm jäähdytin kolmeen eri paikkaan. Kotelon mukana toimitetaan yhdysrunkoinen kolmiroottorinen 140 x 480 mm ARGB-tuuletinyksikkö.

CH780-kotelon lähtöhinta on 189,90 euroa mustana. Valkoisesta WH-mallista joutuu pulittamaan kympin enemmän.

Tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 528 x 250 x 551 mm (P x L x K)

Paino: 13,7 kg

Materiaalit: Teräs, ABS-muovi, karkaistu lasi

Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX

I/O-paneeli: 1 x USB-C 3.2, 4 x USB-A 3.0, 3,5 mm komboliitäntä

Asemapaikat: 2+1 x 2,5” + 2 x 3,5”

Laajennuskorttipaikat: 3 pystyasennukseen, 9 vaaka-asennukseen

Lisäkorttien maksipituus: 480 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 132 mm

Virtalähdetuki: ATX (max 180 mm)

Tuuletinpaikat: Katossa: 3 x 120/140 mm tai 2×180/200 mm Oikeassa kyljessä: 3 x 120/140 mm Takana 1 x 120/140 mm Pohjassa 3 x 120/140 mm tai 2×180/200 mm

Jäähdytintuki: Katossa: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Oikeassa kyljessä: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Takana: 120 / 140 mm Pohjassa: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm



Kotelon ohella yritys esitteli uudet LS520S ja LS720S Dark Zero -valmisnestecoolerit, joissa on keskitytty hillittyyn kokomustaan ulkonäköön sekä kilpailukykyiseen hintaan. Cooleri on tarjolla 240 ja 360 mm jäähdyttimellä ja tekninen toteutus vastaa muita yrityksen viimeaikaisia AIO-coolereita, eli käytössä on DeepCoolin oma neljännen sukupolven pumppuyksikkö sekä alumiininen 27 mm paksu jäähdytin. Blokkiyksikön kuoret ovat mustaksi anodisoitua alumiinia ja muovinen kansilevy irrotettavissa sekä käännettävissä oikeaan asentoon. Sekä tuulettimet (500-2250 RPM) että blokkiyksikön ulkoasu ovat kokomustat – ainoa valo on blokkiyksikön kannen valkoinen DeepCool-logo.

LS520S Dark Zeron Pohjoismainen suositushinta on 92,90 euroa ja LS720S Dark Zeron 109,90 euroa.

Lähde: valmistajan sähköpostitiedote