DeepCoolin uutuuskotelo mahdollistaa erilaisia sisäasetteluja emolevyn, näytönohjaimen ja virtalähteen osalta.

DeepCool on esitellyt kotelovalikoimiinsa uuden Morpheus-mallinimeä kantavan lippulaivamallin, jonka sisuskalut on suunniteltu yrityksen aiempia kotelomalleja modulaarisemmiksi. Kotelon runko rakentuu lähestulkoon pelkästä ulkokehikosta, jonka sisällä komponenttien sijanteja voi mukauttaa käyttäjän tarpeisiin perustuen. Käyttäjä voi valita mm. emolevyn asennuskorkeuden, virtalähteen sijoituspaikan kotelon pohjalle tai emolevyn taakse sekä näytönohjaimen pysty- ja vaaka-asennuksen. Tarjolla olevia sisäasetteluja on kolme erilaista.

Kotelon mukana toimitetaan PCIe 4.0 -riser-kaapeli asennuskehikoineen, jonka avulla näytönohjain on mahdollista asentaa pystyasentoon. Lasisen kylkipaneelin läpi on mahdollista seurata prosessorin ja näytönohjaimen lämpötiloja USB-pinneihin kytkettävän LCD-näytön avulla.

Ritiläpintaisten etu-, katto ja kylkipaneelien myötä kotelon ilmankierto on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi ja kotelon mukana toimitetaan kolmella 140 mm roottorilla varustettu Trinity ARGB -tuuletin. 120/140 mm tuuletinpaikkoja on peräti 13 kappaletta. Vaihtoehtoisesti koteloon voi asentaa jopa kuusi 200 mm tuuletinta. Nestejäähdytyskäytössä Morpheukseen on mahdollista asentaa jopa kolme 420 mm jäähdytintä samanaikaisesti – asennusvaihtoehtoina ovat etupaneeli, oikea kylki, katto ja pohja.

Tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 528 x 250 x 551 mm (P x L x K)

Paino: 15,5 kg

Materiaalit: Teräs, ABS-muovi, karkaistu lasi

Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX

I/O-paneeli: 1 x USB-C 3.2, 4 x USB-A 3.0, 3,5 mm komboliitäntä, ARGB-painike

Asemapaikat: 2+1 x 2,5” + 2 x 3,5”

Laajennuskorttipaikat: 9 tai 3 pystyasennukseen

Lisäkorttien maksipituus: 480 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 195 mm

Virtalähdetuki: ATX (max 180 mm)

Tuuletinpaikat: Edessä & katossa: 3 x 120/140 mm tai 2×180/200 mm Oikeassa kyljessä: 3 x 120/140 mm Takana 1 x 120/140 mm Pohjassa 3 x 120/140 mm tai 2×180/200 mm

Jäähdytintuki: Edessä & katossa: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Oikeassa kyljessä: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Takana: 120 / 140 mm Pohjassa: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm



Morpheus tulee Pohjoismaissa saataville joulukuun 2023 aikana 189,90 euron suositushintaan mustana värivaihtoehtona sekä 199,90 euron hintaan valkoisena värivaihtoehtona.

Lähde: sähköpostitiedote, DeepCool