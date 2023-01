DeepCool ei ole vielä paljastanut esittelemiensä tuotteiden tarkempia ominaisuuksia, hintaa tai julkaisuajankohtaa.

DeepCool on julkistanut CES-messujen uutuusmallit. Joukkoon kuuluu uusi prosessoricooleri, 140 mm:n tuuletin sekä miditornikotelo. Valmistaja ei julkistanut vielä uutuuksien hintoja, julkaisuaikatauluja tai tarkempia teknisiä ominaisuuksia.

Assassin IV -prosessoricooleri on tummanpuhuva uutuuscooleri kuvan perusteella kohtalaisen suurella tuplatornirakenteella ja seitsemällä lämpöputkella. Kyseessä on nimensä mukaisesti seuraaja yrityksen vanhemmalle Assassin III:lle. FT14 puolestaan on 140 mm:n tuuletin, josta ei kuvan perusteella voi juuri kummempaa sanoa.

Kotelopuolelle yritykseltä puolestaan ovat esillä uudet CH560 ja CH560 Digital -kotelot. Koteloiden kylkipaneeli on yläosastaan lasia ja alaosasta mesh-verkkopaneelia, johon on lisätty Digital-mallissa myös lämpötiloja aiemman CH510 Mesh Digital -kotelon etupaneelin tapaan näyttävä pienikokoinen näyttö. CH560-koteloiden rei’itettyyn etupaneelissa on kolme 140 mm:n ARGB-tuuletinta ja valmistajan mukaan kotelon sisuksiin mahtuu suurikin näytönohjain.

Lähde: DeepCoolin lehdistötiedote