Concept Luna -kannettava on täysin ruuviton, lähes johtovapaa sekä täysin robotin rakennettavissa ja purettavissa.

Dell on esitellyt toistamiseen Concept Luna -nimellä tunnettua projektiaan, jonka perimmäisenä tarkoituksena on parantaa kannettavien kierrätettävyyttä ja osien uudelleenkäyttöä. Viime vuonna esiteltyyn versioon verrattuna uutta on muun muassa täysin ruuviton toteutus.

Concept Luna -kannettava näyttää ulkoisesti aivan tavalliselta, mutta todellisuus paljastuu viimeistään ruuveja etsiessä: Niitä ei ole. Sen sijasta kannettavan purku aloitetaan SIM-kortin poistotyökalua muistuttavalla pinnillä, joka työnnetään Noble-lukkoon, joka on tutumman Kensington-lukon kaltainen turvaväline. Pinnin syöttö mahdollistaa näppäimistön yläpuolelta löytyvän ”avainpalasen” irrottamisen mikä puolestaan mahdollistaa näppäimistön ja edelleen koko kannettavan purkamisen. Löydät GIF-animaation kannettavan purkamisesta lähdelinkin takaa.

Ruuvittomuuden lisäksi Concept Luna on liki täysin vapaa johdoista, vaikkei ihan: näytölle menee edelleen lattakaapeli, mutta sekin on irrotettavissa pinnin avulla. Esimerkiksi edellä mainittu näppäimistö kiinnittyy suoraan pinneillä lattakaapelin sijasta, samoin kuin akku, tuuletin ja emolevy. Käytetty rauta on kuitenkin vielä salaista, eikä Dell paljastanut siitä muuta, kuin että x86-maailmassa pyöritään edelleen.

Concept Lunan pariksi on kehitetty joukko robotteja, jotka osaavat purkaa kannettavan täysin itsenäisesti. Ne myös skannaavat osat ja osaavat liittää ne telemetrialaitteisiin, joiden tulosten perusteella päätetään komponentin uudelleenkäytettävyydestä. Dell kertoi esimerkiksi kannettavat, joita käytetään aina ulkoisella näppäimistöllä ja näytöllä; kun muun kannettavan elinikä on jo lopussa, ovat näppäimistö ja näyttö edelleen käytännössä koskemattomia ja todennäköisesti uudelleenkäytettävissä. Yhtiö vertaa toimintaa osaltaan myös autojen huoltoon: Ei autoakaan heitetä pois vain koska siitä pitäisi vaihtaa renkaat tai jarrut. Vertaus tosin ontuu siltä osin, että itse kannettava ollaan heittämässä pois ja vain osia siitä ollaan pelastamassa.

Concept Lunan tuotteistaminen vaatii kuitenkin työtä myös muilta tahoilta. Jotta koko konseptissa olisi järkeä, pitäisi Dellin saada kannettavat myös palautumaan itselleen eikä lähimmän SER-liikkeen vaihtolavalle. Lisäksi sen ja muiden vastaavien helposti korjattavien kannettavien taloudellisen puolen vaikutukset pidemmällä tähtäimellä esimerkiksi uusien kannettavien myyntiin ovat vielä kysymysmerkki, mikä voisi estää lopullisen tuotteistuksen.

Lähde: Tom’s Hardware