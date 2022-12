io-techin vuoden 2022 perinteikäs piparkakkutalokilpailu on käynnistynyt TechBBS-foorumilla

io-techin lukijayhteisön jokavuotinen joulumieltä nostattava piparkakkutalokilpailu on nyt käynnissä TechBBS-foorumilla!

io-techin alkuhetkistä asti järjestetty perinteikäs joulumieltä nostattava ”piparkakkutalokisa” järjestetään tänä vuonna jo kuudetta kertaa. Viimevuotiseen kilpailuun otti osaa toistakymmentä osallistujaa toinen toistaan näyttävämpien piparkakkuteosten muodossa.

Kilpailun osallistumisaika yltää joulun välipäivien yli vuodenvaihteeseen asti, päättyen 31.12.2022 klo 23:59. Voittaja ratkeaa äänestyksellä, jossa foorumin käyttäjät pääsevät äänestämään suosikkiaan viikon ajan osallistumisajan päätyttyä.

Tuttuun tapaan kilpailun teemana on laveasti ”io-tech”, eli kaikki sivuston sisältöön ja toimintaan liittyvä. Vaikka teema on varsin lavea, kilpailijan on huolehdittava, että työ on teeman mukainen. Jouluhengen mukaisesti jokaisen ei tarvitse olla ultimaattinen leipurimestari, joten jo pelkkä osallistuminen saattaa riittää, sillä osa palkinnoista arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken.

Osallistuminen tapahtuu liittämällä/linkittämällä kuvana TechBBS-foorumin viestiketjuun erikseen merkitty kilpailukuva valmiista rakennelmasta ja lisäksi rakennusvaiheista vähintään kaksi (2) kuvaa . Kilpailuun hyväksytään yksi työ per henkilö/nimimerkki. Kuvissa täytyy näkyä paperille kirjoitettuna io-tech.fi 2022 ja oma fooruminimimerkki.

Kilpailuun on sponsoroitu tänä vuonna seuraavat upeat palkinnot:

– DeepCool CK500-miditornikotelo, AG400 BK ARGB -prosessoricooleri, 3 kpl FK120-kotelotuulettimia,

– Huawei Watch GT 3 -älykello

– Noctua NH-D15 chromax.black -prosessoricooleri

– OnePlus Nord Buds -nappikuulokkeet

– 2 kpl Skrolli-lehden vuositilausta (paperi+pdf tai pelkkä pdf)

– Harri ”Wallu” Vaalio & Jyrki Kasvi, ”Mikrokivikausi – Kun esi-isä tietokoneen osti” -sarjakuvakirja Harrin signeeraamalla piirroksella

Kilpailun pääsponsorit:

Katso lisätiedot kilpailusta foorumin puolelta seuraavan linkin takaa: TechBBS, Piparkakkutalokisa 2022