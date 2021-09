Diavuoto: Intelin Arc-huippumallit kilpailevat Radeon RX 6700 XT- ja GeForce RTX 3070 -näytönohjainten kanssa

Inteliltä vuotaneeksi väitetyssä diassa toinen Intelin siruista aikoo kattaa 300-500 dollarin ja toinen 100-200 dollarin hintaluokat.

Intel tulee julkaisemaan Arc-nimen alla uudet Alchemist-koodinimelliset pelinäytönohjaimet ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nyt nettiin on vuotanut väitetty dia, jossa Intel on asettanut omat piirinsä viivalle AMD:n ja NVIDIAn näytönohjainten kanssa.

Spekulaatioissa optimistisimmat ovat puhuneet jopa AMD:n ja NVIDIAn huippumallien haastamisesta, kun pessimistisin pääty kertoo olevansa tyytyväinen, jos yhtiö ylipäätään saa tuotua markkinoille toimivia kortteja. Totuus lienee näiden kahden välimaastossa, ainakin jos hiljattain vuotaneeseen väitettyyn diaan on uskominen. Ripauksen uskottavuutta dialle tuo vuotoympyröissä viime aikoina aktiivisesti pyörinyt Greymon55, joka twiittasi joitain päiviä aiemmin nähneensä kuvan, joka lupaa juuri samaa suorituskykä, kuin VideoCardzin Baidusta löytämä kuva.

Intelin väitetty dia ei ole aivan tuoreimmasta päästä, sillä siinä viitataan yhtiön Alchemisteihin vielä vanhemmalla DG2-koodinimellä ja esimerkiksi AMD:n Radeon RX 6600 XT on merkitty vielä julkaisemattomaksi. Se ei kuitenkaan juurikaan muuta dian informaatioarvoa, sillä lähimmät verrokit ainakin yläpäässä suorituskykyä on jo julkaistu.

Dian mukaan ”SOC1” eli Alchemist-512 kilpailisi AMD:n Navi 22- ja Intelin GA104-grafiikkapiirejä vastaan. Sen kerrotaan tarjoavan 175 – 225 watin TDP-arvolla parhaimmillaan Radeon RX 6700 XT:n ja GeForce RTX 3070:n kanssa kilpailevaa suorituskykyä. Piiriä on skaalattu hitaampiin malleihin suurin piirtein RTX 3060:n tasolle asti. Tehokkaamman pään Arc-näytönohjaimet tullaan siis hinnoittelemaan näillä näkymin noin 300-500 dollarin välimaastoon.

Pienemmällä SOC2:lla eli Alchemist-128:lla on tarkoitus kilpailla parhaimmillaan GeForce GTX 1650 Superia vastaan 150-200 dollarin luokassa. Sen lisäksi Intel aikoo kattaa hitaammilla malleilla myös edullisemman 100-150 dollarin luokan, jossa on tällä hetkellä tarjolla lähinnä antiikkisia hinnat alkaen -malleja ja käytettyjä menneiden sukupolvien malleja. SOC2:n TDP-arvo on 75 wattia.

Lähde: VideoCardz