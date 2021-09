Epos esitteli H3 Hybrid- ja H3PO Hybrid -pelikuulokkeet

Epos H3 Hybrid sisältää magneettikiinnitteisen puomimikrofonin, jonka voi irrottaa perinteisempää ulkonäköä varten.

Epos on tänään laajentanut kuulokemallistoaan kahdella uudella pelikuulokkeella – H3 Hybrid ja H3PO Hybrid. Nimensä mukaisesti molemmat mallit perustuvat valmistajan aiemmin tänä vuonna julkaisemaan H3-malliin, eli kyseessä on suljetut kuppikuulokkeet.

Nimensä mukaisesti H3 Hybrid tarjoaa useamman kuin yhden yhteysmahdollisuuden. Kuulokkeet ovat liitettävissä toistolaitteeseen alkuperäisen H3-headsetin tavoin 3,5 mm:n kuulokeliitännällä, mutta myös USB-kaapelilla tai Bluetoothilla.

H3 Hybridin puomimikrofoni on magneettikiinnitteinen, eli se on irrotettavissa, minkä myötä kuulokkeet sulautuvat helpommin perinteisten kuulokkeiden joukkoon niitä esimerkiksi ulkomaailmassa Bluetoothin kanssa käytettäessä. Mikrofonimahdollisuutta ei kuitenkaan menetetä puomin irrottamisen yhteydessä, vaan kuulokekuppiin on integroitu myös toinen mikrofoni. Akunkestoksi Bluetoothin kanssa kuulokkeille luvataan 37 tuntia ja Bluetooth-ääntä on mahdollista toistaa yhdessä langallisten liitäntöjen äänen kanssa.

USB-kaapelilla käytettäessä kuulokkeet ymmärrettävästi saavat virtansa suoraan käyttölaitteesta. 3,5 mm:n kaapelin kanssa käytettynä kuulokkeet kuitenkin käyttävät omaa akkuaan ja toistoaikaa luvataan 24 tuntia. Bluetoothin ja 3,5 mm:n kaapelin kanssa yhdessä toistoajaksi luvataan 19 tuntia.

H3PO Hybrid puolestaan on langaton versio H3 Hybridistä, eli se tarjoaa tietokoneelle oman USB-liitännän kautta toimivan langattoman yhteyden. Tarkempia tietoja H3PO Hybridistä ei kuitenkaan ole vielä julkaistu ja langaton uutuus saapuukin markkinoille vasta myöhemmin tämän vuoden aikana. Myöskään hintaa Epos ei vielä langattomalle versiolle kertonut.

Epos H3 Hybrid on saatavilla välittömästi 179 euron suositushintaan kahtena värivaihtoehtona – Onyx Black ja Ghost White.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote, Epos