Huhujen mukaan MediaTek tekisi yhteistyötä NVIDIAn kanssa paitsi mobiilijärjestelmäpiirien parissa, myös järeämpien Windows-On-Arm-kannettaviin suunniteltujen piirien puolella.

DigiTimes raportoi mielenkiintoisia huhuja Aasian perukoilta. Sivuston mukaan MediaTek ja NVIDIA suunnittelevat nykyistä syvempää yhteistyötä lisensoinnin merkeissä.

MediaTek ja NVIDIA ovat viritelleet jo pidempään eri tasoisia yhteistyökuvioita. Viimeisimpänä yhtiöiden oli tarkoitus tuoda NVIDIAn grafiikkaohjaimet Chromebook-kannettaviin MediaTekin järjestelmäpiirien kavereina, mutta ainakaan toistaiseksi tuloksia yhteistyöstä ei ole päästy maistelemaan.

Tuorein väite tekisi yhteistyöstä vielä selvästi tiiviimpää. MediaTekin kerrotaan aikovan integroida NVIDIAn grafiikkateknologioita osaksi omia järjestelmäpiirejään, käytännössä siis korvaamaan nykyisin käytetyt Armin Mali-grafiikkaohjaimet GeForce-pohjaisilla. Raportin mukaan MediaTek ja NVIDIA tekisivät parhaillaan yhteistyötä paitsi mobiilijärjestelmäpiirien puolella, myös Windows-on-Arm-kannettaviin tarkoitetuissa järeämmissä järjestelmäpiireissä.

NVIDIA on jo aikaa sitten ilmaissut olevansa avoin lisensoimaan IP:tään ulkopuolisille. Yhtiöllä on myös omasta takaa kokemusta mobiilijärjestelmäpiireistä, vaikka se puoli jätettiinkin heikon menestyksen myötä unholaan jo vuosia sitten. Yhtiön Tegra-järjestelmäpiirien fokus siirrettiin ensin mobiilipuolelta automaailmaan ja sittemmin NVIDIA on jos ei nyt täysin jättänyt Tegra-brändiä taakseen, ainakin siirtänyt sen taka-alalle. Yhtiön tuorein järjestelmäpiiri tunnetaan käyttökohteesta riippumatta Orin nimellä.

Lähde: Tom’s Hardware