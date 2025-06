Yhdessä Etherdyne Technologiesin kanssa toteutetussa projektissa käytetään yhtiön Wire-Free Power Zone -teknologiaa, joka kykenee jopa 100 watin langattomaan sähkönsiirtoon vajaan metrin etäisyydelle.

Langaton sähkönsiirto on monien unelmissa useistakin syistä. Qi-standardi tarjoaa aidosti langatonta sähköä, mutta hyvin rajallisella alueella ja vaatien laitteiden tarkan sijoittelun. Erilaisia demoja pidemmän matkan langattomasta sähkönsiirrosta on esitelty jo pidempään, mutta valmista ei ole markkinoilla nähty.

Nyt DIY Perks -YouTube-kanavan Matthew Perks on lyönyt hynttyyt yhteen Etherdyne Technologiesin kanssa ja tehnyt langattomasta työpöydästä todellisuutta. Itse tietokone ei luonnollisestikaan ole langaton, mutta työpöydällä olevat näppäimistö, hiiri, kaiuttimet, mikrofoni ja näyttö sekä vielä lämmittävä mukikin ovat.

Etherdyne Technologiesin Wire-Free Power Zone eli langaton sähkönsiirto on toimintaperiaatteeltaan periaatteessa vastaava, kuin langattomat laturit. Teknologioiden ehkä merkittävin ero toimintataajuudessa: siinä missä langattomat laturit luovat vaihtomagneettikentän 110-205 kilohertsin taajuuksilla, käyttää Etherdynen teknologia jopa 6,78 MHz:n taajuutta, mikä mahdollistaa peräti 100 watin sähkönsiirron langattomasti vajaan metrin etäisyydelle. Lisäksi Etherdynen toteutuksessa magneettikenttä luodaan yhdellä johdolla käämin sijasta, eikä laitteita tarvitse sijoittaa suoraan sen kohdalle.

Wire-Free Power Zone ei ole vielä markkinoilla, mutta halukkaat kokeilijat voivat pyytää yhtiöltä Evalution Kit -demopakettia kokeilujaan varten. Paketteja tuskin kuitenkaan jaetaan löyhin perustein vielä tässä vaiheessa. Etherdynen mukaan teknologia on turvallinen ja sen Evaluation Kitin saaneen sekä FCC- että CE-hyväksynnät, eli sen pitäisi olla turvallinen käyttää. Lisäksi samaan teknologiaan perustuva AirBrite Universal Wireless Lighting System on jo oikeasti kenen tahansa ostettavissa. Se on suunniteltu pääasiassa pienoismallien valaistukseen.

