Donut Labin esittelemän kiinteän akun ominaisuudet olisivat toteutuessaan akkuteknologian vallankumous, joten epäilijöitä riittää.

Suomalaistaustainen Donut Lab esitteli CES-messujen yhteydessä 100 % kiinteän olomuodon akun (solid state), joka on heti käyttövalmis sarjatuotannossa oleville ajoneuvoille. Akulle luvataan täysin poikkeuksellinen suorituskyky, kuten 400 Wh/kg energiatiheys, 100 000 lataussyklin kesto ja akun voi ladata täyteen vain viidessä minuutissa. -30 – 100 asteessa akku säilyttää yli 99 % kapasiteetistaan ilman merkkejä syttymisestä tai heikkenemisestä. Akut valmistetaan yhtiön mukaan laajalti saatavilla olevista, edullisista ja geopoliittisesti turvallisista materiaaleista. Ne eivät sisällä harvinaisia tai herkkiä raaka-aineita ja kaiken lisäksi ne ovat väitetysti kustannuksiltaan edullisempia kuin perinteiset litiumioniakut.

Valmistajan antamat lupaukset akusta päihittävät nykyisten litiumioniakkujen omainaisuudet käytännössä jokaisella osa-alueella, joten julkaisu on herättänyt ymmärrettävästi laajasti kysymyksiä ja epäilyjä.

Donut Lab ei ole toistaiseksi tarjonnut väitteidensä tueksi kovinkaan yksityiskohtaista tietoa tai 3. osapuolen testituloksia tai vahvistusta, mutta akku on tulossa käyttöön Vergen sähkömoottoripyörissä, joiden toimitukset asiakkaille on tarkoitus aloittaa Q1/2026 eli seuraavan kolmen kuukauden kuluessa. Suomessa noin 42 200 eurosta hinnat alkaen Verge TS Pro on saatavilla 20,2 tai 33,3 kWh akulla, joille luvataan 350 ja 600 km toimintamatka. Valmistajan mukaan akut latautuvat maksimissaan 200 kW latausteholla alle 10 minuutissa, mikä tarkoittaa isommalla akulla 60 kilometriä yhdistettyä toimintamatkaa minuutin latauksella.

Mikä Donut Lab?

Donut Lab on vuonna 2024 perustettu ajoneuvoteollisuuden sähköistämiseen erikoistunut teknologiayhtiö, joka on suomalaistaustainen, mutta yritys on rekisteröity Viroon (Donut Lab OÜ). Marraskuussa 2025 julkaistussa tiedotteessa yhtiö kuvaili itseään kuitenkin suomalaiseksi ja vielä marraskuussa 2024 julkaistussa tiedotteessa se oli moottoripyörävalmistaja Verge Motorcyclesin tytäryhtiö. Parin vuoden aikana taustalla on kuitenkin oletettavasti tapahtunut useita yritysjärjestelyitä.

Vuoden 2025 alussa F-Securen perustaja ja Nokian hallituksen puheenjohtajana toiminut Risto Siilasmaa nimettiin yhtiön hallitukseen. Heinäkuussa Donut Lab ilmoitti investoivansa suomalaiseen Nordic Nano Groupiin, joka kehittää ympäristöystävällisiä nanoteknologiaratkaisuja aurinkoenergiaan, energian varastointiin ja vedyn tuotantoon. Sijoituksen myötä Nordic Nano siirtyi osaksi Donut Labin johtamaa sähköisen liikenteen kansainvälistä teknologiaklusteria.

Akku vai superkondensaattori?

Koska Donut Lab ei kertonut akustaan ominaisuuksien lisäksi juurikaan yksityiskohtia, ovat arvailut ja spekulaatiot ympäri nettiä käyneet kuumana. Vaikka Donut Lab julkaisi omien sanojensa mukaan maailman ensimmäisen 100 % kiinteän olomuodon akun, on useampi taho alkanut kääntyä teorian puolelle, että kyseessä olisi ennemminkin superkondensaattori.

Akun ja superkondensaattorin ero liittyy siihen, miten energia varastoidaan ja käytetään. Akussa energia varastoituu kemiallisina reaktioina ja superkondensaattorissa energia varastoituu sähkökenttään. Perinteisesti akuilla on suuri energiatiheys, kun taas superkondensaattoreilla on pieni energiatiheys eli ne varastoivat vähemmän energiaa. Lisäksi superkondensaattoreissa jännite laskee lineaarisesti purkauksen aikana, kun energiaa käytetään.

Akkujen lataus ja purku on hitaampaa, kun taas superkondensaattorilla se on erittäin nopeaa. Akut myös kestävät rajallisen määrän lataussyklejä (satoja–tuhansia), kun superkondensaattori kestää niitä valtavasti.

Nordic Nanon aiemmista Ylelle antamista lausunnoista voidaan päätellä, että valmistuksessa on käytössä nanotulostusteknologiaa, jossa hyödynnetään Itä-Suomen yliopistossa kehitettyä osaamista.

Toinen pääkomponentti on saksalaisessa tutkimuksessa kehitetty nanomassa, jonka materiaali on liikesalaisuus. Nanomassan koostumista avattiin kuitenkin sen verran, että se ei sisällä lainkaan yleisesti käytettyjä raskasmetalleja, kuten kadiumia, lyijyä, kobolttia tai arseenia ja ne on korvattu luonnonmateriaalilla, joka on louhittava, Euroopassa hyvin yleisesti esiintyvä materiaali.

Nanokokoisia partikkeleja sisältävän massan taustalta arvellaan löytyvän ruotsalais-saksalainen Holyvolt AB, joka on vuonna 2022 perustettu yritys ja omien sanojensa mukaan se kehittää ja kaupallistaa innovatiivisia energiantuotanto- ja energianvarastointituotteita. Tuotteet perustuvat yli 20 vuoden tutkimukseen nanomassan kehittämisessä ja tulostustekniikassa, joka kykenee ottamaan energiaa talteen sekä käyttäämään ja varastoimaan sitä. Nordic Nano Groupin toimitusjohtaja Esa Parjasen mukaan yhtiö hankki innovaation eli saksalaisen nanomassan ja yhdisti sen suomalaiseen osaamiseen.

Nordic Nanon ensimmäinen tuotantolaitos on Imatralla ja yhtiö on syksyllä kertonut aloittavansa hiilipohjaisten aurinkokalvojen ja puolijohdesuperkondensaattoreiden tuotannon tänä vuonna. Esituotantolaitteet on ollut tarkoitus asennetaa vuoden 2025 viimeisen neljänneksen aikana, ja massatuotanto aloittaa vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.

Donut Labin esittelemä kiinteän olomuodon akut ovat siis mahdollisesti Nordic Nanon käsialaa olevia superkondensaattoreita, joissa yhdistyy nanotulostusteknologia sekä Holyvoltin kehittämä nanomassa.

Seuraavaksi jäädään odottelemaan, että joko Donut Lab itse kertoo uusia yksityiskohtia akustaan tai akun saa käsiinsä ja testeihinsä 3. osapuoli, joka kykenee joko vahvistamaan tai kumoamaan Donut Labin omat väitteet akkutekniikastaan.

Seuraavaksi jäädään odottelemaan, että joko Donut Lab itse kertoo uusia yksityiskohtia akustaan tai akun saa käsiinsä ja testeihinsä 3. osapuoli, joka kykenee joko vahvistamaan tai kumoamaan Donut Labin omat väitteet akkutekniikastaan.

