Muun muassa Motorolan Moto g20 -puhelimessa käytetyn piirin haavoittuvuus on korjattu toukokuun 2022 ohjelmistopäivityksissä.

Suomessakin viime aikoina edullisemman hintapään laitteissa yleistyneen kiinalaisen Unisocin T700 -järjestelmäpiiristä on löytynyt haavoittuvuus. Järjestelmäpiiri on käytössä muun muassa Moto g20:ssä. Haavoittuvuuden korjaava päivitys on julkaistu toukokuussa 2022.

Haavoittuvuus on löytynyt Unisoc T700:n modeemissa ja tarkemmin sen LTE-yhteyksissä. Tiivistettynä modeemi ei ole kyennyt tarkistamaan puhelimen IMSI-tunnusta (International mobile subscriber identity) tai muuta vastaavaa identiteettimerkintää, minkä seurauksena se on ollut avoin palvelunestohyökkäykselle ja puhelimen pääsy LTE-verkkoon on voitu estää.

Counterpoint Research on ilmoittanut haavoittuvuudesta Unisocille toukokuussa 2022 ja haavoittuvuus on korjattu jo kyseisen kuukauden tietoturvapäivityksissä. Unisocin T700 -järjestelmäpiiriä käyttävä puhelimen päivitykset kannattaakin tarkistaa ja päivittää puhelin ajan tasalle.

Lähteet: Counterpoint Research, Android Police