Intel on esitellyt aitoa fyysistä kappaletta Arc-näytönohjaimestaan Intel Extreme Masters -tapahtumassa Dallasissa. Kyseessä oli Limited Edition -näytönohjain, eikä käytännössä ole tietoa, onko näytönohjain täysin toimiva versio, vai pelkkä ulkonäköä esittelevä malli.

Intel @ @IEM

Look at what made an appearance! 👀

Come by the ARC booth and check it out in action pic.twitter.com/vrscP08rHG

— Bryce_GfxDriverGuru (@theBryceIsRt) June 3, 2022