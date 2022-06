Honorin Magic4 Pro -huippumalli hyökkää kilpailemaan suoraan markkinoiden kärkipaikoista.

Honor on lanseerannut Magic4 Pro -lippulaivamallinsa Suomen markkinoille. Yritys esitteli laitteen alunperin helmikuun lopulla MWC-messuilla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Honorin Magic-lippulaivamalli nähdään Suomessa. Honorin mukaan Magic4 Prossa ovat keskiössä design, näyttö, kuvausominaisuudet, suorituskyky ja yksityisyysominaisuudet.

Magic4 Prossa on 6,81-tuumainen LTPO AMOLED -näyttö, joka kaareutuu kaikilta neljältä sivultaan ja kykenee valmistajan mukaan mukautumaan virkistystaajuudeltaan sisältöön koko väliltä 1:stä 120 hertsiin. Näytön resoluutio on massasta poikkeava 2848 x 1312 pikseliä. Nykylippulaivalle odotettavaan tapaan Magic4 Pro on myös IP68-sertifioitu.

Puhelimen 4600 mAh:n akku latautuu Honorin mukaan uudella 100 watin SuperCharge-latauksella tyhjästä täyteen puolessa tunnissa ja puolilleen 15 minuutissa. Lisäksi myös langaton lataus on tuettuna 100 watin teholla, kunhan käytössä on valmistajan oma suurteholaturi.

Kamerajärjestelmänä Magic4 Prossa toimii 50 megapikselin pääkamera yhdessä 122 asteen kuvakulman tarjoavan 50 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä 64 megapikselin periskooppitelekameran kanssa. Telekamera itsessään tarjoaa 3,5-kertaisen polttovälin pääkameraan nähden, mutta valmistaja mainostaa puhelimen yltävän myös peräti 100-kertaiseen digitaaliseen zoomiin. Kamerasaarekkeeseen on lisäksi sijoitettu dTOF-lasertarkennussensori (Direct Time-of-Flight) sekä välkynnänestosensori.

Etupuolella Magic4 Pro tarjoaa 12 megapikselin etukameran lisäksi myös Android-puhelimissa melko harvinaisen infrapunapisteprojektoria hyödyntävän 3D-kameran kasvojen tunnistusta varten. Käyttöjärjestelmänä puhelimissa toimii Android 12, jonka päällä on valmistajan oma Magic UI 6.0 -käyttöliittymä. Valmistaja lupaa puhelimelle kaksi suurta Android-versiopäivitystä (13 ja 14) sekä kaksi vuotta tietoturvakorjauksia.

Honor Magic4 Pro:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,6 x 74,7 x 9,15 mm

Paino: 215 grammaa

Rakenne: metallirunko, alumiinisilikaattilasi, IP68-suojaus

6,81” LTPO AMOLED -näyttö, 1312 x 2848 -resoluutio, adaptiivinen 120 Hz, HDR10+

Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

LTE Cat. 20/13, 5G (4,6/1,25 Gbit/s), VoLTE

Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax

NFC, Bluetooth 5.2, (A)GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, 1/1,56″ sensori, f1.8 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 122 asteen kuvakulma, automaattitarkennus 64 megapikselin periskooppitelekamera, f3.5, 3,5x polttoväli pääkameraan nähden, OIS 8×8 dTOF-lasertarkennus 4K 60 FPS videokuvaus

12 megapikselin etukamera + 3D-kasvojentunnistus

stereokaiuttimet, infrapunalähetin

4600 mAh akku, USB-C 3.1, 100 W SuperCharge-pikalataus, 100 W langaton lataus

Android 12, Magic UI 6.0 (päivitystuki 2 & 2 vuotta)

Magic4 Pron ennakkomyynti alkaa Suomessa tänään 6. kesäkuuta 1099 euron suositushintaan. Ennakkotilaajat saavat kaupan päälle 229 euron arvoisen mustan Honor Watch GS3 Sport -älykellon. Kauppoihin laite saapuu Suomessa 13. kesäkuuta. Värivaihtoehtoja ovat musta ja syaaninsininen.

Pro-huippumallin ohella Suomen markkinoilla on jo kuukauden verran ollut myös edullisempi 299 euron hintainen Magic4 Lite, joka on jo testattu io-techissä.

Honor Magic4 Pro -tuotesivut