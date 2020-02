EKWB julkaisi EK-Loop Connect -hallintayksikön

EK-Loop Connect tukee laajaa kirjoa eri valmistajien RGB-ratkaisuja, tuuletinten ja pumpun PWM-hallintaa, ulkoisia lämpösensoreita sekä vielä julkaisemattomia EKWB:n uutuustuotteita.

Nestejäähdytyksestä tuttu slovenialainen EK Water Blocks on julkaissut uuden tuuletin-, valaistus- ja nestejäähdytyshallintayksikön. EKWB EK-Loop Connect antaa samalla ensisilmäyksen yhtiön tuleviin nestejäähdytystuotteisiin.

EK-Loop Connect on yksinkertaisimmillaan EKWB:n näkemys nestejäähdytysharrastajien tarpeisiin suunniteltu hallintayksikkö. Se tukee tuuletinten ja pumpun hallintaa PWM-ohjauksella, ulkoisia lämpömsensoreita sekä laajaa kirjoa osoitettavia D-RGB-valaistustekniikoita (Aura Sync, RGB Fusion, RGB Mystic Light, Polychrome Sync). Tuuletinten ja pumpun nopeutta voidaan säätää joko manuaalisesti tai käyttäen valmiita profiileja ja RGB-liittimissä on turvaominaisuus, mikä asettaa kaikkien siihen kytkettyjen LED-valojen värin punaiseksi, mikäli käyttäjä on kytkenyt liittimeen liian monta laitetta varoittaakseen käyttäjää asiasta ja rajoittaakseen valaistuksen tehonkulutusta.

Loop Connectin varsinainen erikoisuus antaa samalla vilauksen yhtiön tuleviin tuotteisiin. Edellä mainittujen ohella ohjausyksiköstä löytyy liittimet virtausmittarille, nestetason mittarille ja erillisen dataliittimen laitteiden ketjutukseen (daisy chain). EKWB ei ole paljastanut tarvittavien tuotteiden julkaisuaikataulua, mutta oletettavasti kyse on aivan lähikuukausista.

EK-Loop Connect ottaa virtansa 4-pinnisestä Molex-liittimestä. Sen liitinpatteristo sisältää yhteensä kuusi 4-pinnistä PWM-liiäntää tuulettimille ja pumpuille, kuusi 3-pinnistä 5 voltin D-RGB -liitintä, kolme lämpösensoriliitintä, yksi liitin virtausmittarille, nestetason mittarille, USB 2.0 -liitäntä emolevylle kytkemistä varten ja yksi dataliitäntä ketjutukselle. Yksiköstä löytyy lisäksi tarvittavat ruuvinpaikat 2,5 tuuman levypaikkaan asentamista varten.

EKWB:n uusi hallintapaneeli on saatavilla välittömästi yhtiön omasta verkkokaupasta sekä jälleenmyyjiltä 54,90 euron suositushintaan.

Lähde: EKWB