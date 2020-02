Magicbook 14 on ensimmäinen Honor-brändätty kannettava tietokone Suomen markkinoilla.

Vaikka MWC-messut on peruttu, jatkavat valmistajat tällä viikolla alunperin messuille kaavailtuja julkaisujaan. Honor piti messujen peruuntumisesta huolimatta tilaisuuden eilen Barcelonassa ja lanseerasi siellä mm. Magicbook 14 -kannettavan sekä Magic Earbuds -kuulokkeet Euroopan markkinoille. Yritys julkaisi myös Honor 9X Pro- ja Honor View 30 Pro -älypuhelimet, mutta ne eivät ole ainakaan toistaiseksi tulossa myyntiin Suomessa. Honorin mukaan sen tavoitteena rakentaa laajempi älylaite-ekosysteemi, joka palvelee kuluttajia entistä paremmin ja tehokkaammin.

Honor Magicbook 14 -kannettava on käytännössä hyvin lähellä Huawein tuoretta MateBook D 14 -mallia. Magicbook 14 on niin ulkomitoiltaan (322,5 x 214,8 x 15,9 mm ja 1,38 kg) kuin teknisiltä ominaisuuksiltaan lähes identtinen konsernisisarensa kanssa. Kyseessä on alumiinirunkoinen ultrabook, joka on varustettu 14-tuumaisella Full HD -tarkkuuden IPS-näytöllä. 56 Wh akun lataaminen puolilleen ottaa vain noin 30 minuuttia ja täydellä latauksella koneen kerrotaan jaksavan kymmenisen tuntia.

APU-piirinä toimii AMD:n Ryzen 5 3500U integroiduilla Vega 8 -grafiikkaominaisuuksilla varustettuna ja sen parina on kahdeksan gigatavua kaksikanavaista DDR4-muistia. 256 Gt:n tallennustila on toteutettu NVMe SSD -asemalla. Kamera on sijoitettu näppäimistön ylärivin keskeltä ylös ponnahtavaan mekanismiin. Liitinvalikoimaan kuuluu yksi USB 2.0 Type A-, yksi USB 3.0 Type A-, HDMI- ja USB Type C -liitännät.

Magic Earbuds -kuulokkeissa on 10 mm elementit sekä kolme mikrofonia, joita hyödynnetään eräänlaisen hybridivastamelutekniikan toteuttamiseen. Honorin mukaan käytetty tekniikka saavuttaa keskimäärin jopa 24 dBA:n taustamelun vaimennuksen. Yhteystekniikkana kuulokkeet käyttävät Bluetooth 5.0:aa. Kuulokkeiden sisäiset akut tarjoavat yhdellä latauksella noin 3,5 tuntia musiikkitoistoa. Latauskotelo on varustettu USB Type-C -liitännällä ja se tarjoaa yhteensä 13 tunnin edestä lisää musiikkitoistoaikaa.

Magic Earbudsit tulevat Suomessa myyntiin huhtikuussa Pearl White- ja Robin Egg Blue -väreissä. Hintaa ei ole vielä vahvistettu, mutta Euroopassa suositushinta on 129 euroa. MagicBook 14:n myynti alkaa Suomessa huhtikuussa Mystic Silver -värissä, mutta myöskään sen hintaa ei ole vielä vahvistettu. Euroopassa hinnaksi on ilmoitettu 599 euroa.