Yli 2500 euroon hinnoiteltu rajoitetun painoksen kotelo tulee saataville mustana ja hopeisena integroidulla nesteenjakoblokilla pumppuineen, eikä jätä käyttäjälle paljoa liikkumavaraa muidenkaan osien suhteen.

Slovenian ylpeys EK Water Blocks eli EKWB on laajentanut toimintaansa vuosien varrella verrattain maltillisesti. Nyt yhtiö on repäissyt ja julkaissut ensimmäisen oman kotelonsa, olkoonkin kyseessä vain 777 kappaleen rajattu ja numeroitu painos.

EK-Quantum Torsion A60 -kotelo on yhtiön erikoisalan huomioiden suunniteltu nimenomaan custom loop -nestejäähdytyskäyttöön. Kotelo on valmistettu CNC-koneistetusta alumiinista ja painaa peräti 22 kiloa. Kotelon etupaneeliin on integroitu nesteenjakoblokki, josta löytyy sisäänrakennettu 3. sukupolven PWM-ohjattu D5-pumppu nestekiertoa hoitamaan ja ettei pumppu irvistä tikkuna silmässä, on se verhoiltu EK-Quantum Convection -alumiinikuoriin. Myös johtojen hallintaan on panostettu ja koneistetusta emolevykelkasta löytyy johtokourut kahdelle 8-pinniselle EPS-kaapelille, maksimissaan kolmelle 8-pinniselle PCIe- tai 12VHPWR-kaapelille ja 24-pinniselle ATX-virtakaapelille.

Quantum Torsion A60 on suunniteltu EK-Matrix7-yhteensopivaksi, eli se käyttää yhtiön omaa standardia varmistamaan kaikkien sen osien ongelmattoman yhteensopivuuden Quantum-sarjan muiden tuotteiden kanssa. Osia ja mukana tulevalla sovittimella pystyyn asennettavaa näytönohjainta kelpaa esitellä karkaistun sivulasin läpi, mutta pölyhuiskan kanssa on syytä olla aktiivinen katon uupuessa kotelosta kokonaan. Hajamielisimmiltäkään shoppailijoilta ei jää RGB-loiste väliin, sillä etupaneeliin integroidusta nesteenjakopaneelista löytyy 14 LEDin valonauha.

EK-Quantum Torsion A60:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 485 x 276 x 476 mm, 22 kg

Materiaalit: Alumiini, karkaistu lasi

I/O-liitännät: Ei ole, piilotettava virtapainike on kotelon takana

Emolevytuki: ATX, E-ATX

Laajennuskorttipaikat: Vain pystyyn asennetulle näytönohjaimelle

Näytönohjaimen maksimipituus: 400 mm

Jäähdytintuki: max 3 x EK-Quantum Surface P360 push-in -sovittimilla (tai pienempi), S360 tuettu sovittimien avulla

Kuten kaikesta voi päätellä, EK-Quantum Torsion A60 on hyvin spesifiin nicheeseen sovitettu kotelo, joka ei anna paljoa liikkumavaraa osien kanssa. Peräti 2595,56 euroon yhtiön omassa verkkokaupassa hinnoiteltu kotelo tulee saataville sekä mustana että hopeisena ja niiden ennakkotilaukset ovat jo käynnissä. Toimitusten odotetaan alkavan marraskuun aikana.

Lähde: EKWB