Pixel 8:n järjestelmäpiirissä on niin tervetulleita päivityksiä kuin pettymyksiäkin, mutta paikan parrasvaloista vie ehdottomasti Googlen 7 vuoden päivityslupaus.

Google on pitänyt tänään uusien Pixel-puhelinten julkaisutilaisuuden. Kuten mallinumeroista tarkinta kirjaa pitävät tiesivät jo ennakkoon, vuorossa olivat vähemmän yllättäen Pixel 8 ja 8 Pro.

Googlen uusien Pixel 8- ja 8 Pro -mallien sisällä sykkii yhtiön oma Tensor G3 -järjestelmäpiiri, joka on viime sukupolven pettymyksen jälkeen päivittynyt nykypäivään. Samsungin 4 nanometrin luokan prosessilla valmistettavasta piiristä löytyy yhteensä yhdeksän ydintä: yksi Cortex-X, neljä Cortex-A715:tä ja neljä Cortex-A510:tä.

GPU-puoli taas saattaa olla joillekin pettymys, sillä käytössä on ilmeisesti lippulaivatason Immortaliksen sijasta Mali-G715, minkä myötä esimerkiksi säteenseurantatukea ei ole mukana. Useilla verkkosivuilla GPU:sta puhutaan Mali-G715 (Immortalis) nimellä, mutta laitteen tiedoista paljastunut Mali-G715 on eri arkkitehtuuriin perustuva eri tuote, kuin Immortalis.

Pixeleiden kamerapuoli on kokenut isompaa remonttia ja molemmat mallit ovat saaneet uuden ultralaajakulmakameran, joskin erilaiset sellaiset. Myös muita kameroita on paranneltu ja ohjelmistopuolella mukana on esimerkiksi Best Take, joka yhdistelee useamman otoksen sarjasta parhaan paketin ja Google Photosin Magic Editoriin on saatu generatiivistä tekoälyä hyödyntäviä ominaisuuksia. Videopuolelle on saatu mukaan järjestelmäpiirin tuomana vihdoin myös AV1-pakkaus ja kuvia käsittelee uusi Callisto GXP -kuvaprosessori.

Ohjelmistopuolella Googlen päivityslupaus on ensiluokkainen, sillä yhtiö lupaa puhelimilleen jopa seitsemän vuoden käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitykset. Tukiaika on ennätys paitsi Android-puolella, se peittoaa myös Applen kehutun päivitystuen. Toinen yhtiön erikoisuus Pixel-puhelimille on ilmainen VPN by Google One.

Pixel 8:n ja 8 Pron tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: Pixel 8: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm, 187 g 8 Pro: 162,6 x 76,5 x 8,8 mm, 213 g

Rakenne: Alumiiinirunko, Pixel 8 Gorilla Glass Victus, 8 Pro Victus 2

Näyttö: Pixel 8: 6,2” 2400×1080 120 Hz OLED, HDR10+ 2000 nit piikkiarvo 8 Pro: 6,2” 2992×1344 120 Hz LTPO OLED, HDR10+ 2400 nit piikkiarvo

Google Tensor G3 (1x 3 GHz X3, 4x 2,45 GHz A715, 4x 2,15 GHz A510, 10-core 890 MHz Mali-G715, 1,1 GHz Rio TPU) Pixel 8: 8 Gt RAM ja 128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa 8 Pro: 12 Gt RAM ja 128, 256, 512 tai 1024 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

Yhteydet: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Nano-SIM + eSIM

Takakamera Pixel 8: 50 MP laajakulma (f/1.7, 1/1.31”, 1,2 µm pikselikoko, multi directional PDAF, Laser AF, OIS) 12 MP ultralaajakulma (f/2.2, 1/2,9”, 1,25 µm pikselikoko, 126° näkökenttä) 8 Pro: 50 MP laajakulma (f/1.7, 1/1.31”, 1,2 µm pikselikoko, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS) 48 MP telekamera (f/2.8, 1/2,05”, 0,7 µm pikselikoko, dual pixel PDAF, OIS, 5x optinen zoom) 48 MP ultralaajakulma (f/2.0, 0,8 µm pikselikoko, dual pixel PDAF, 126° näkökenttä)

Etukamera 10,5 MP (f/2.2, 1/3,1”, 1,22 µm pikselikoko, PDAF)

Akku ja suojaus: Pixel 8 4575 mAh, 27W USB-PD 3.0, 18W langaton lataus, USB-C 3.2, IP68 8 Pro: 5050 mAh, 30W USB-PD 3.0, 23W langaton lataus, USB-C 3.2, IP68

Android 14, 7 vuoden päivitystuki

Google Pixel 8 ja 8 Pro tulivat ennakkotilattaviksi välittömästi ja niiden toimitukset aloitetaan 12. päivä kuluvaa kuuta eli ensi viikolla. Suomi ei tuttuun tapaan kuulu kuitenkaan julkaisumaihin vaan tänä vuonna vuoron uusina Pixel-maina saivat Itävalta, Portugali ja Sveitsi. Suomeen puhelinta tuotaneen kuitenkin jälleen vähintään yksittäisten jälleenmyyjien toimesta. Pixel 8:n Euroopan suositushinta on 799 ja 8 Pron 1099 euroa.

Lähde: Google