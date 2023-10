EKWB julkaisi universaalin QuantumX Loophole -nesteenjakopaneelin

Nesteenjakopaneeli on sikäli uniikki, että valmiiksi suunniteltujen nestekanavien sijasta käyttäjä saa itse rakentaa haluamansa kanavat yhteensä 34 G1/4"-portin avulla paneelin sisään.

Slovenian ylpeys EK Water Blocks on julkaissut uuden mielenkiintoisen nesteenjakopaneelin. Uuden EK-QuantumX Loopholen luvataan olevan ns. universaali malli, eli se sopii lähes koteloon kuin koteloon.

EK-QuantumX Loophole on sikäli poikkeuksellinen nesteenjakopaneeli, ettei siinä ole lainkaan valmiita nestekanavia, vaan jokainen käyttäjä rakentaa haluamansa kanavat itse 90-asteen kulmaliittimillä ja micro HDP- tai HDC -sovittimilla paneelin sisään. Jakopaneelissa on yhteensä 34 G1/4”-kierteillä varustettua liitintä, joilla saa luotua haluamansa nestekanavat sekä tuomaan nesteen ulos paneelista kiertoon sopivista kohdin. Koko paketti on luonnollisesti EK-Matrix7-standardin mukainen.

Paneelista löytyy myös G3- eli Generation 3 D5 -pumppu, joka ottaa nyt virtansa Molexin sijasta SATA-virtaliittimestä ja ohjaussignaalin 4-pinnisestä PWM-tuuletinliittimestä, sekä noin 562 millilitran nestesäiliö. Pumppu on suojattu alumiinista CNC-koneistetulla EK-Quantum Convection -suojakuorella joko mustaksi tai hopeiseksi anodisoituna ja sama teema näkyy myös nestejakopaneelin ulkokuorten alumiiniosissa. Pelaajien on syytä huomioida, ettei mukaan kuulu ainuttakaan RGB-LEDiä.

QuantumX Loophole asentuu kätevästi standardien 140 mm kiinnityspisteiden avulla mihin tahansa kaksi 140 mm tuuletinta vierekkäin sallivaan koloon kotelossa, kunhan sen yhteydessä on kylliksi tilaa myös ulkonevalle pumpulle. Sen voi asentaa myös 90°-kulmaan 120 tai 140 mm tuuletinpaikkaan erikseen myytävän adapterin avulla.

EK-QuantumX Loophole -nesteenjakopaneeli D5-pumpulla tulee saataville joulukuussa, mutta sen ennakkotilaukset ovat käynnissä jo nyt. Paneelin hinta on yhtiön omassa verkkokaupassa 460,90 euroa väristä riippumatta.

Lähde: EKWB