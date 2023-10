Flysystemin listauksessa Core Ultra 5 125H:lla varustettu Lenovo Yoga Pro 7 kustantaa noin 1320 ja Core Ultra 7 155H:lla varustettu versio noin 1510 euroa.

Intelin uudet Meteor Lake -arkkitehtuuriin perustuvat Core Ultra -prosessorit saapuvat myyntiin kannettavissa joulukuun aikana. Bulgariassa joulu on tänä vuonna ajoissa, sillä paikallinen Flysystem on listannut jo ensimmäiset uusilla prosessoreilla varustetut kannettavat.

Flysystem on listannut sivuillaan ensimmäiset kaksi Meteor Lake kannettavaa Lenovolta. Lenovo Yoga Pro 7 -mallit tulevat saataville ainakin Core Ultra 5 125H- ja Core Ultra 7 155H -prosessoreilla.

Kannettavien tiivistetyssä ominaisuuslistauksessa on mainittu 32 Gt:n DDR5-muisti, 14,5” 3K-resoluution ja 400 nitin näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella sekä kosketustuella. PCIe-väyläistä tallennustilaa on tarjolla yhden teratavun verran. Edullisempi Core Ultra 5 -versio on hinnoiteltu kaupassa 2579,70 Bulgarian levaan eli noin 1321 euroon ja kalliimpi Core Ultra 7 -versio 2648,36 levaan eli noin 1510 euroon.

Sivusto on listannut lisäksi jo koko joukon Lenovo Legion -kannettavia 14. sukupolven Core -prosessoreilla ja erillisnäytönohjaimilla. Edullisin malleista on Legion 5 Core i7-14650HX:llä ja RTX 4060:llä noin 1765 euroon ja tyyrein Legion 9 Core i9-14900HX:llä ja RTX 4090:llä noin 5105 euroon.

Lähde: VideoCardz