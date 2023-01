EKWB julkaisi uusia prosessoriblokkeja ja muita uutuuksia Intelin 13. sukupolven Core -prosessoreille

Nestejäähdytysveteraani on tehnyt uusissa tuotteissaan tiivistä yhteistyötä huippuylikellottaja Roman 'Der8auer' Hartungin kanssa.

Slovenian nestejäähdytysylpeys EK Water Blocks eli EKWB on julkaissut joukon uutuuksia Intelin 13. sukupolven Core- eli Raptor Lake -prosessoreiden jäähdytykseen. Julkaisut eivät ole aivan tavallisimmasta päästä: ns. korkatuille prosessoreille tarkoitettu prosessoriblokki ja Intelin kiinnitysmekanismin korvaaja. Uutuudet on suunniteltu yhteistyössä saksalaisen huippukellottaja Roman ’Der8auer’ Hartungin kanssa.

EK-Quantum Velocity2 Direct Die -prosessoriblokin lähtölaukaus oli EKWB:n ja Kitgurun yhdessä toteuttama tutkimus Intelin 12. sukupolven Alder Lake -prosessoreiden korkkaamisen eli lämmönlevittäjän irrotuksen tuomista hyödyistä nestejäähdytyksessä. Blokista tulee saataville sekä nikkelöity pleksikantinen että vain rajoitettuna 100 kappaleen eränä tehtävä kullalla silattu Gold-versio. Pelaajien onneksi molemmat niistä tukevat EKWB:n osoitettavaa D-RGB-valaistusta.

Quantum Velocity2 Direct Die Gold -pakettiin kuuluu itse prosessoriblokin lisäksi Intelin 12. ja 13. sukupolven Core-prosessoreita tukeva korkkaustyökalu, EK-Exact Mount -taustalevy ja prosessorin kiinnitysmekanismin korvaava mekanismi, Thermal Grizzlyn nestemetallia ja kaksi pakettia sen leviämisen estäviä vaahtomuoveja.

Nikkelöidyssä pleksikantisessa versiossa ei tule mukana korkkaustyökalua, mutta mikäli sellaista ei löydy kotoa valmiiksi, sen voi ostaa myös erikseen EK-Quantum Velocity2 IHS Removal Tool – 1700:lla. Ja jottei jo aiemmin Quantum Velocity2 -sarjan perinteisemmän prosessoriblokin ostaneita alkaisi ahdistamaan, tuo EKWB saataville myös EK-Quantum Velocity2 Direct Die – 1700 Upgrade Kit -paketin, joka sisältää blokille uuden kylmälevyn ja suihkulevyn, prosessorikannan taustalevyn sekä prosessorin kiinnitysmekanismin korvikkeen.

Uusien blokkien lisäksi EKWB julkaisi yhtiön tavallisille Quantum Velocity2 -sarjan prosessoriblokeille tarkoitetun EK-Quantum Velocity2 ILM Replacement – 1700 -paketin. Se sisältää Direct Die -versioiden tapaan uuden prosessorikannan taustalevyn sekä prosessorin kiinnitysmekanismin. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää huomioida, ettei se ole yhteensopiva Direct Die -versioiden kanssa tai päinvastoin.

Uusien tuotteiden ohella EKWB ilmoitti sen peltieriä hyödyntävän EK-Quantum Delta2 TEC CPU Water Block -prosessoriblokin olevan nyt yhteensopiva myös 13. sukupolven Core -prosessoreiden kanssa. Virallisesti tuettujen prosessoreiden listana kuuluvat nyt siis kaikki yhtiön 12. ja 13. sukupolven kerroinlukottomat prosessorit uusinta Core i9-13900KS:ää myöden.

EK-Quantum Velocity2 Direct Die Gold D-RGB – 1700 Limited Edition on hinnoiteltu 349,90 euroon ja Direct Die D-RGB – 1700 Nickel + Plexi puolestaan 199,90 euroon. IHS Removal Tool – 1700:n hinta on 74,90 ja Direct Die – 1700 Upgrade Kitin 109,90 euroa. Tuotteiden ennakkotilaukset ovat jo käynnissä ja niiden toimitusten pitäisi alkaa helmikuun puolivälin tienoilla. EK-Quantum Velocity2 ILM Replacement – 1700 on ennakkotilattavissa 64,90 euron hintaan ja myös sen toimitusten pitäisi alkaa helmikuun puolivälissä.

Lähteet: EKWB (1), (2), (3)