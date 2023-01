Fractal Designin mukaan PCIe Gen 4 -nopeuksien toimimattomuus koskee vain osaa kuluttajista ja ennen korjauksen valmistumista yritys suosittelee ongelmia kohdanneita pudottamaan nopeudet PCIe 3 -tasolle.

Fractal Designin Ridge -kotelon PCIe-riserissa on havaittu suunnitteluvirhe. Paperilla PCIe 4 -nopeuksia tukevasta jatkokappaleesta huolimatta osalla kuluttajista on tullut vastaan haasteita tuoreita PCIe 4 -näytönohjaimia käyttäessä ja Fractal Design on vahvistanut vian piilevän riser-kortissa.

Fractalin oman lausunnon mukaan ongelma koskee tiettyjä rautakonfiguraatioita ja valmistajan mukaan suurin osa kokoonpanoista toimii normaalisti PCIe 4 -standardin mukaisesti. Ongelmia kohdanneille Fractal Design suosittelee ensi alkuun PCIe 3 -nopeuksien käyttämistä, mutta yritys työskentelee myös PCIe 4 -yhteensopivuuden korjaamiseksi.

Lähde ja kuva: TechPowerUp