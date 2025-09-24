io-techin tuoreimpaan testiartikkeliin on päätynyt testiin reippaan laihdutuskuurin käynyt Samsungin viimeisin taittuva lippulaivapuhelin – Galaxy Z Fold7. Uutukaisen myötä Samsung on hypännyt kilpailijoidensa mukaan ohennuskelkkaan ja Fold7 onkin 8,9 mm:n paksuudellaan vain 0,1 mm paksumpi kuin ohuimman taittuvan puhelimen titteliä pitävä Honor Magic V5:n valkoinen värivaihtoehto.
Ohuemman runkonsa lisäksi Fold7 tarjoaa edeltäjäänsä verrattuna oletettavastikin tuoreemman järjestelmäpiirin ja Galaxy S25 Ultrasta tutun 200 megapikselin pääkameran. Ohennuksesta huolimatta puhelimen akkukapasiteetti on onnistuttu pitämään ennallaan. S-Pen-tuesta on kuitenkin luovuttu ohuuden alttarilla.
Tuoreessa testiartikkelissa tutustumme Samsungin Galaxy Z Fold7:ään viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta ja selvitämme kuinka 2199 euron hintainen laite onnistuu kilpailemaan kiinanmarkkinoilta nousseen kilpailunsa kanssa.
Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy Z Fold7
