Toisen sukupolven Facecam on päivittynyt mm. HDR-tuella, fyysisellä yksityisyyssuojalla sekä kallistus- ja panorointituella.

Oheislaite- ja komponenttijätti Corsairin talliin kuuluva, streamaustarvikkeisiin keskittyvä Elgato on julkaissut päivitysversion Facecam-webbikamerastaan. Facecam MK.2 -nimeä totteleva webbikamera lupaa tarjota kaiken saman kuin edeltäjänsä, sekä joukon uusia kaivattuja ominaisuuksia.

Elgato Facecam MK.2 on 1080p-tarkkuuteen ja 60 FPS:n ruudunpäivitysnopeuteen yltävä webbikamera, joka kätkee sisäänsä Sonyn Starvis-sarjan 1/2.5” -sensorin ja yhtiön oman Elgato Prime Lens -optiikan. Jos kamera on kytketty tietokoneeseen USB 3.0 -yhteydellä tarjolla on lisäksi 120 FPS:n ”slow-motion” tila 720p-tarkkuudella.

Uuden kameran luvataan tarjoavan sekä yksityiskohdiltaan että väreiltään tarkemman kuvan niin hyvässä kuin heikossakin valaistuksessa ja uutena mukaan tullut HDR-tuki auttaa varmistamaan, ettei kuva pala puhki. Toinen, epäilemättä kaivatumpi uutuus on fyysinen yksityissyyssuoja, joka liukuu kameran linssin eteen aina tarvittaessa.

Facecam MK.2:n kiinnitys on suunniteltu tuomaan itse kamera matalammalle, lähemmäs näytön reunaa, mikä helpottaa katsekontaktin ottamista kameran kanssa. Mukana on edelleen myös tuki standardille ¼-tuuman kiinnitykselle esimerkiksi tripodiin tai mikrofonivarteen. Kameran linssiä pystytään säätämään ohjelmallisesti ja tarjolla on sekä kallistus- että panorointomahdollisuudet. Kuvasta voi myös leikata pois haluamansa osan kätevästi.

Elgaton uutuuskamera erottuu massasta yhtiön mukaan siirtämällä kuvan pakkaamattomana tietokoneelle, kunhan käytössä on USB 3.0 -yhteys. Hitaammilla USB-versioilla kuva pakataan MJPEG-koodekilla.

Elgato Facecam MK.2 saapuu myyntiin välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 149,99 euroon.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut