Tekoäly on tietotekniikan saralla ns. kuuminta hottia, eikä Microsoft ole epäröinyt ottaa sen kehityksessä näkyvää roolia yhteistyöllä OpenAI:n kanssa. Myös Windows on saanut oman annoksensa tekoälyhuumasta Copilotin muodossa.

Intel on lähtenyt mukaan Microsoftin ”AI PC”- eli ”tekoälytietokone”-hankkeeseen täysin rinnoin. Yhtiön Core Ultra -prosessorit on varustettu NPU-tekoälykiihdyttimillä ja siten ne sopivat tekoälytietokoneen nykyiseen määritelmään, joka Microsoftin mukaan tarkoittaa tietokonetta, jossa on prosessori, näytönohjain ja tekoälykiihdytin, Copilotilla varustettu Windows ja Copilot-näppäin näppäimistössä.

Tämän päivän rauta, oli se sitten Intelin Core Ultra 10 TOPSin tai AMD:n Ryzen 8040 16 TOPSin kiihdyttimellä, ei tule kuitenkaan riittämään seuraavan sukupolven kokemuksiin, joihin lukeutuu monelle taatusti mielenrauhaa tuova uudistus: Copilot-tekoälyä tullaan pyörittämään paikallisesti. Tom’s Hardware sai asiaan varmistuksen Intelin edustajalta yhtiön tekoälykonferenssissa Taiwanissa.

Copilotin pyörittämiselle paikallisesti vaatimuksena tulee olemaan Intelin edustajan mukaan vähintään 40 TOPSin NPU-tekoälykiihdytin, mikä sopii hyvin kaikkien prosessorivalmistajien suunnitelmiin. AMD on jo varmistanut Strix Point -prosessoreissa olevan XDNA 2 -kiihdyttimen yltävän yli kolminkertaiseen suorituskykyyn nykyisiin nähden, mikä 16 TOPSin 8040-sarjaan verrattuna tarkoittaisi vähintään 48 TOPSin suorituskykyä. Qualcommin tuleva Snapdragon X Elite on varustettu puolestaan 45 TOPSin NPU:lla. Ainut, jolla olisi aiempien lupausten valossa voinut olla ahdasta 40 TOPSin tavoittamisessa oli Intel itse, mutta nyt myös se varmisti Lunar Laken täyttävän vaatimukset. Intelin työpöydille suuntaavassa Arrow Lakessa on huhujen mukaan sama NPU, kuin Meteor Lakessa, eli se ei riittäisi Copilotin pyörittämiseen paikallisesti. AMD:n seuraavan sukupolven Granite Ridge Zen 5 -työpöytäprosessoreiden mahdollisesta tekoälykiihdyttimestä ei ole vielä tietoa.

Lähde: Tom’s Hardware